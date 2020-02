Arrimadas defiende ante Cantó que los barones no tengan poder

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, hizo un lleno absoluto en su encuentro con la militancia de València, un acto que allana más si cabe el camino hacia la presidencia del partido tras la marcha de Albert Rivera. Arrimadas pronunció un discurso centrado en devolver el ánimo a su militancia y en presentar los ejes de su candidatura. Entre ellos, como presidenta de Cs huirá de las baronías autonómicas y serán «generosos» con los partidos «constitucionalistas» en las elecciones autonómicas del País Vasco, Galicia y Cataluña.

Así, Arrimadas quiere huir de «lo peor del PP y PSOE» y por ello no habrá liderazgos territoriales que tengan diferentes voces y puedan desafiar la presidencia estatal. Aseguró que el partido seguirá siendo democrático, «pero conmigo no vamos a ir a un modelo de baronías porque tiene que haber coherencia del discurso en toda España», sentenció.

Tanto es así que el síndic de Cs en las Corts, Toni Cantó, no participó en el encuentro ciudadano. Solo Arrimadas tomó la palabra mientras que Cantó y Fernando Giner, concejal por València, escucharon a la lideresa como las cerca de 200 personas que asistieron al encuentro en Palau Alameda.

De ser presidenta, Arrimadas tendrá que enfrentarse a tres elecciones autonómicas: las de Cataluña, País Vasco y Galicia. Tres comunidades donde los «constitucionalistas lo pasamos muy mal». Hasta en Galicia, dijo, «amenaza un gobierno nacionalista con el Bloque Nacionalista Galego. Por ello, con el ánimo de no perder ningún voto, la portavoz insistió en crear «una fórmula transversal con Cs en el centro para ensanchar a los lados», hacia PP, PSOE y «referentes liberales, conservadores y socialdemócratas». Esa propuesta no la hizo extensible al futuro de la C. Valenciana, a la que no citó, ya que el partido naranja fue el tercero más votado. El objetivo aquí es uno: «Gobernaremos la Generalitat», auguró.

En su discurso intercaló críticas al Gobierno de PSOE y Podemos y propuestas de su candidatura. Respecto a las políticas de Pedro Sánchez, criticó que su gobierno está «cavando trincheras» entre los españoles a los que divide entre «progres y fachas». Rechazó la reunión entre Sánchez y Quim Torra, «un presidente condenado, inhabilitado y que dice cada día que volverán a dar un golpe de Estado». Interpeló al president de la Generalitat, Ximo Puig, preguntándose qué hará él frente a la «lluvia de millones» que Sánchez dejará en Cataluña «para los que incumplen y se saltan las leyes», mientras omite abrir el debate valenciano sobre la reforma del modelo de financiación que garantice «justicia, solidaridad e igualdad». «El dinero de la financiación y del IVA se va al procés, a TV3 y a las embajadas catalanas», lamentó.

Más participación en Cs

La participación, la rendición de cuentas de los cargos orgánicos y la apertura a la sociedad civil son los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene la candidatura de Arrimadas. Además, propone crear en la ejecutiva un área de movilización y participación y una «oficina del afiliado». Se comprometió a llevar a la ejecutiva iniciativas de la militancia que sean apoyadas con un proceso de participación interno.