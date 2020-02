La jueza archiva la investigación de la trama del agua potable de Sagunt

El juzgado de Sagunt que ha instruido las diligencias derivadas de la Operación Flotador ha archivado la pieza principal del caso al no detectar indicios de delito en la adjudicación del servicio de agua potable de Sagunt.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la jueza concluye que "a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político, etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".