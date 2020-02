Más de medio millón de valencianos «comparten» coche para ahorrar

El uso compartido del automóvil a través de plataformas colaborativas se ha asentado en la Comunitat Valenciana durante los últimos años. En un mundo cada vez más virtual –las redes sociales ya forman parte de nuestro día a día– más de 500.000 residentes en Castelló, València y Alicante apuestan cada año por los viajes colectivos en utilitarios privados. Los beneficios de este tipo de itinerarios son fáciles de identificar: el dueño del coche ahorra gastos y no viaja solo y los pasajeros cuentan con una alternativa frente a otros medios de transporte más habituales, economizando en el precio del trayecto y acortando la duración de los viajes.

Los datos ilustran una evolución que tiende a un crecimiento exponencial de esta alternativa de movilidad. Así, según las estadísticas aportadas por la plataforma Blabacar, un total de 562.470 usuarios valencianos utilizaron su app en 2018 -últimos datos compilados- y la tendencia es al alza: en dos años se constató un aumento del 84 %. Por lo que respecta al perfil medio, el viajero que apuesta por el car-sharing tiene 31 años, cubre una distancia de 279 kilómetros al año y casi no hay diferencias por sexos.

Vicente Sancho es un habitual de esta plataforma. Su familia vive en Quart de Poblet y el municipio de l'Horta suele ser el destino de sus viajes desde Alicante. Reconoció que en términos globales ha sido una experiencia grata: «La verdad es que suelen ser trayectos agradables, todo va bien. Sin embargo, una vez el conductor tenía prisa y comenzó a circular a 165 kilómetros por hora y me alarmé. Llegué bien al destino, pero no fue una experiencia agradable».

Mª José Vives, de 23 años de edad, puede dar testimonio de la otra cara de la balanza: desde hace dos meses se ofrece para llevar a gente en trayectos de Dénia a València y viceversa. Reconoce que nunca ha tenido problemas, aunque ha decidido tomar ciertas precauciones: «Viajo cada semana y es una pena ir y venir sola. Aparte el dinero que consigo, me ahorro casi la mitad del gasto en gasolina y también me gusta pensar que ayudo a reducir las emisiones de CO2. Suelo fijarme en las opiniones de los usuarios y no tengo activada la opción de aceptación automática para poder ser yo quien vea a la persona antes de aceptar que viaje conmigo», comentó.

Javier Tapia Gutiérrez, de 23 años de edad, también se ofrece como conductor: «Utilizo la plataforma para cualquier desplazamiento entre ciudades. Para un trayecto de 200 kilómetros suelo sacar hasta tres euros de beneficio por pasajero. No he tenido malas experiencias y debo sumar más de 50 viajes seguro», especificó.