La UCE advierte de que se mantienen estereotipos de género en los disfraces para Carnaval

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE) ha elaborado un informe, con motivo de la próxima celebración de los carnavales, sobre los precios de los disfraces y en el que constata que se mantienen los estereotipos de género, sobre todo en las ventas a través de internet.

De acuerdo con las comprobaciones de la organización, "se sigue utilizando la imagen de la mujer, con disfraces provocativos y presentándola como un objeto sexual".

La UCE ha elaborado un informe en el que refleja que los disfraces de personajes de Superhéroes, Ladybug, Star Wars, Frozen, Harry Potter o videojuegos como Fortnite son los temáticos que más se demandan este año.

En estos casos, el abanico de precios es muy amplio, y oscilan entre un disfraz de héroe con martillo por 19,90 euros hasta los 67,75 del de Flash. En niños, vestirse de maga puede salir por 9,95 euros y 57,50 el disfraz de Saiyan de Dragonball. Las diferencias de precio se deben al diseño, si disponen de la licencia oficial y de la confección y telas.

La UCE subraya que se pueden encontrar diferentes versiones de disfraces de enfermera, fontanera, bombera o piloto "que nada tienen que ver con los uniformes de trabajo actuales que se utilizan en estas profesiones", por lo que critica el "continuo abuso de los roles de género" en ellos, además de lamentar la imagen que presentan de la mujer cuando "no sucede lo mismo en los disfraces de profesiones y oficios destinados a los hombres".



Animadoras o azafatas

En los infantiles, "los niños pueden disfrazarse de astronauta, piloto, cirujano y las niñas se disfrazan de animadoras, azafatas, enfermeras sin que exista la posibilidad por ejemplo del niño enfermero o la niña piloto", contatan.

Y en el caso, de que exista el disfraz de la profesión para ambos sexos, como el caso de policía, bombero, cocinero, la vestimenta femenina no se corresponde con el uniforme habitual y diario de esa profesión, estableciendo una diferencia por sexos en la vestimenta que no existe en la realidad.

Además esta diferenciación por género queda "más evidente" por el sistema de búsqueda establecido en las webs, ya que desde las propias pestañas "ya de antemano discriminan y establecen la búsqueda por género, limitando la posibilidad de una elección más amplia e igualitaria sobre todo cuando existen disfraces que, por su propia confección son totalmente unisex".

A juicio de la UCE, estos datos reflejan la necesidad "de hacer un mayor hincapié en reclamar una mayor implicación de los fabricantes y distribuidores de los disfraces, encaminados a evitar los estereotipos en sus diseños especialmente cuando los destinatarios son los menores".

"La realidad actual y supone una tergiversación de la sociedad actual por lo que es fundamental unos catálogos de disfraces que marquen coherencia y reflejen la realidad de la sociedad", apunta la organización.

Además, alerta de que el precio del disfraz "habitualmente no se corresponde con la imagen que se puede visualizar, ya que no suele incluir muchos de los complementos que aparecen en el conjunto de la imagen", un hecho que del que se suele informar en la parte inferior de la página en letra pequeña, cuando "debería presentar la información con mayor claridad al consumidor para no inducir a error".



Seguridad

Asimismo, recuerda que los disfraces para menores de 14 años se consideran juguetes y, entre otras cuestiones, "deben tener la marca CE que garantice que los tejidos tienen una combustión lenta o advertir la existencia de piezas pequeñas o peligrosas que puedan ocasionar riesgo de asfixia".

En los disfraces para adultos deben cumplir el etiquetado de las prendas textiles, indicando nombre, dirección y el NIF del fabricante, comerciante o importador, número de registro industrial en el caso de prendas fabricadas en España y composición del producto.