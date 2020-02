La jueza archiva la investigación de la trama del agua de Sagunt

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la jueza concluye que «a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político, etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

La decisión supone un alivio para el PP, pues con el archivo se descarta la imputación de uno de los diputados más cercanos a la actual dirección, Alfredo Castelló, exalcalde de Sagunt y azote del Consell en asuntos de vivienda. Pese a la afirmación de la jueza, lo cierto es que muchos de los presuntos hechos delictivos que se investigaban estaban prescritos, incluidos los que podrían ser atribuidos a Castelló.



El criterio de la Fiscalía

«Dado que las cuestiones sobre las que versan las supuestas irregularidades investigadas admiten diversas soluciones jurídicas, interpretando razonablemente la normativa correspondiente, resulta complicado que los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal, toda vez que la forma en la que se tramitó y adjudicó el expediente de contratación no supuso un quebrantamiento claro, evidente y palmario del ordenamiento jurídico, supuestos a los que debe reconducirse el delito de prevaricación administrativa», concluyó el ministerio fiscal.Para solicitar el archivo, Anticorrupción se apoyó en diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS).