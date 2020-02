El Síndic investiga las demoras para operarse por el aumento de quejas

La lista de espera para entrar a quirófano va a convertirse, definitivamente, en uno de los mayores dolores de cabeza de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en esta legislatura. A las críticas de pacientes, sindicatos y colectivos por la situación actual (113 días de media en diciembre) y el poco retorno que están teniendo las medidas aplicadas, a la Conselleria de Sanidad se le ha abierto otro nuevo frente: el Síndic de Greuges. El defensor del pueblo valenciano, el socialista Ángel Luna, anunció ayer que la institución que preside ha abierto una queja de oficio para interesarse por la lita de espera para operarse después de que las protestas recibidas por este motivo hayan aumentado significativamente en el último año.

Para ello han pedido, como primer paso, un informe a la Conselleria de Sanidad. En él reclaman datos sobre cuántos pacientes están esperando (a cierre de diciembre de 2019 eran 63.434 en total); el tiempo medio de demora para ser operado (113 días de media, casi cuatro meses) por cada especialidad; cuántas operaciones se habían hecho en 2018 y 2019 y, además, qué recursos había destinados, tanto en quirófanos disponibles, cuántos están en funcionamiento y la cantidad de profesionales que hay en cada una de las especialidades con pacientes en lista de espera.

Además, el Síndic ha pedido los datos desagregados por departamento de salud, una cuestión «vital» y que todavía no se ha hecho pública -pese a que la intención de la administración era hacerlo a partir de este año-. El objetivo es poder comparar entre áreas de salud y facilitar así una de las medidas que incluía el último plan de Sanidad para luchar contra las listas de esperar: derivar pacientes de los hospitales públicos más saturados a los que tengan menos problemas. «La salud es un elemento fundamental en la calidad de vida de la ciudadanía (...) y las listas de espera son uno de los indicadores a tener en cuenta para determinar si el sistema sanitario logra estándares de calidad», justificaba ayer el síndic tras anunciar la apertura de esta investigación.

Según cifras de la propia Sindicatura, en 2018 las quejas por cuestiones relacionadas con Sanidad fueron 128, un 1,05 % de todas las recibidas. La comparativa con las del año pasado todavía no es posible (el informe anual de actividad de 2019 aún está pendiente), pero desde la sindicatura reconocen que el año pasado las quejas habían sido «numerosas» y más que las recibidas un año antes tanto por retrasos en lista de espera quirúrgica como para hacerse pruebas diagnósticas. Un retraso largo y muchas veces previo a la espera para entrar en quirófano.



«Necesito una respuesta urgente»

Una de las últimas quejas por esta demora resueltas por el Síndic de Greuges tiene fecha de hace solo veinte días. El pasado 20 de enero, el defensor del pueblo valenciano ya recomendaba a la Conselleria de Sanidad que «extremara» la diligencia para garantizar la «eficacia y celeridad» después de que una paciente acudiera a él tras llevar seis meses en lista de espera para una operación de espalda en el Hospital General de Valencia.

Según la queja, presentada el 12 de septiembre del año pasado, la paciente llevaba desde el 10 de abril esperando para operarse. «La semana pasada pregunté y me han dicho que hay mucha demora. Como veo que esto no tiene solución de ninguna de las maneras recurro a usted. Cada vez me encuentro peor y más desanimada, quiero volver a trabajar, no que me vea un tribunal y que me den una incapacidad. Necesito una respuesta urgente, de mí depende mi familia», fue el grito desesperado que lanzó la mujer al Síndic de Greuges. La respuesta desde el Hospital General fue que su intervención no era «urgente», pese a la larga baja de la mujer.

Traumatología es, precisamente, una de las especialidades que más lista de espera tiene: 20.001 pacientes del total. Es decir, una de cada tres personas en lista lo está por un problema traumatológico. Las intervenciones más saturadas son también, en su mayoría, de esta especialidad: si la media son 113 días, para quitarse un juanete hay que esperar de media 161 días; 159 para una prótesis de rodilla y 126 para una de cadera.

La consellera Ana Barceló comparecerá este jueves en las Corts para, precisamente, dar cuenta de las listas de espera y presentar su plan de «ataque» de 35 millones de euros.