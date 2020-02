La Caixa presenta las seis convocatorias sociales

La Obra Social "la Caixa" ha presentado en València las seis convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que se renuevan este 2020, y tienen como finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que desarrollan sus proyectos en toda España.



A la presentación han asistido representantes de la Administración Pública, delegados de la Fundación "la Caixa" y de CaixaBank. Las entidades sociales también han acudido a la Oficina All In One Caixabank Valencia para conocer el detalle de las convocatorias que permiten impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.



La Obra Social "la Caixa" apoya a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social.



Con una dotación de 1.076.880 euros, en la Comunitat Valenciana un total de 13.605 personas han participado en los 48 proyectos seleccionados. En el conjunto de España, la inversión alcanzó los 17,3 millones de euros repartidos en 736 proyectos y más de 268.000 beneficiarios.





Las convocatorias sociales contemplan seis ámbitos de actuación:

* Autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad

* Lucha contra la pobreza infantil y exclusión social

* Vivienda de inclusión social

* Inserción sociolaboral

* Interculturalidad y acción social

* Acción rural en el ámbito rural