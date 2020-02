De un futuro negro al reconocimiento de la ONCE, así es la historia de Sagrario

ONCE

Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE entrega el galardón a Sagrario Sánchez

Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE entrega el galardón a Sagrario Sánchez ONCE

Sagrario Sánchez Clavero ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2019 en el ámbito de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana. Un galardón con el que la Organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego.

La vendedora con discapacidad visual se dedica a esta labor desde el 18 de julio de 2006. Vende en El Puig y está considerada tanto por sus amigos como por sus clientes, como una persona muy entrañable, sensible y tierna. De buen carácter y muy humilde, a ella le gusta hacer las cosas "a su manera", emulando su canción favorita "My Way", de Frank Sinatra.

Sagrario Sánchez se incorporó de mayor a la ONCE y sus familiares próximos le presagiaban un futuro negro, porque decían que no iba a ser capaz de vender los cupones. Pero ella para empezar el primer día ya lo vendió todo y, así, desde aquel momento se ha convertido en una gran vendedora.

Junto a los otros veintiún vendedores seleccionados de todos los puntos de España, Sagrario recibió los correspondientes galardones, hace unos días, en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para visitas guiadas por Madrid; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute.

En la Comunidad Valenciana, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 2.400 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.