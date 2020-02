Los socios del PSPV reprochan los pobres acuerdos en política fiscal

Los socios del PSPV en el Consell, Compromís y Unides Podem, consideran que el resultado de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resulta insuficiente para los intereses valencianos. Ninguna de las dos formaciones se muestra contenta con lo ocurrido en la reunión del pasado viernes, en la que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, defendió la posición valenciana.

Para la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, los acuerdos de la reunión se quedaron muy cortas para los intereses valencianos y admite que no se consiguió ninguno de los puntos acordados en la comisión mixta entre el Consell y las Corts del pasado jueves, aunque la coalición entiende que en esa reunión se acordó un déficit idéntico para todas las autonomías y que será en otro encuentro las próximas semanas cuando se aborde la posibilidad de un déficit diferenciado para la Comunitat Valenciana, un déficit asimétrico para autonomías con problemas como la valenciana, un foro en el que debe tenerse en cuenta o bien esa asimetría en el déficit u otra fórmula de compensación.

Respecto al IVA, Compromís sostiene que la puesta en marcha de un FLA extraordinario sin intereses no es la solución que les gustaría, aunque permite liquidez de 283 millones para este año.

La coalición pone el acento en que se acordó abordar la reforma de la financiación y valoran que el conseller, Vicent Soler, lo planteara sin estar en el orden del día. También recuerda Mas que existe un compromiso del Gobierno con la coalición para presentar una propuesta en los primeros ocho meses de legislatura, algo que esperan que se concrete en septiembre.

Por su parte, la portavoz de Unides Unides Podem, Naiara Davó, asegura que es insuficiente lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque, en su opinión, se está demostrado un cambio de sensibilidad del Gobierno respecto a los intereses de los valencianos. Davó añade que su formación seguirá reivindicando la reforma de la financiación y la deuda histórica y también un déficit asimétrico para los valencianos. El síndic socialista en las Corts, Manolo Mata, asegura que lo habitual es que en los consejos de política fiscal nadie salga contento, ni las autonomías ni el Gobierno de España.

Con todo, el número dos del PSPV añade que la situación es hoy mejor que la semana pasada pero que existe una necesidad de que la Comunitat Valenciana disponga de un déficit asimétrico. Respecto al IVA insiste en que lo «robó» Montoro al no pagarlo y destaca que lo importante es que la Comunitat Valenciana va a disponer este año de más de 581 millones de liquidez con los que antes no contaba, aunque considera que no es la situación ideal.



Los populares culpan a Puig

Mientras, la síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, asegura que el presidente Puig hizo el ridículo en el Consejo de Política Fiscal y ha sido irresponsable con el dinero que pertenece a la Comunitat Valenciana. La popular critica también que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, incumpliera lo acordado en la comisión mixta: déficit asimétrico del 1,2%, reforma del modelo de financiación y exigir los 281 millones de euros del IVA.