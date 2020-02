Fiasco en las declaraciones de Taula: una exasesora del PP de València niega el blanqueo

La ex asesora del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Cristina Montalvá, se ha ratificado este viernes en la declaración que prestó sobre el presunto blanqueo de 50.000 euros en la campaña de 2015 y ha asegurado que entregó los 1.000 euros por "escasez de dinero" del partido.

Así lo han confirmado a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración, que se está celebrando esta mañana en el juzgado de Instrucción 18 de València. La ex asesora ha asegurado que antes del 20 de marzo de 2015 tomando café con Mari Carmen García Fuster, la presunta cajera de la trama según el sumario, dio por hecho que asesores y concejales deberían ingresar 1.000 euros para ayudar a la campaña. Ha afirmado que no le extrañó porque no había dinero.

Este viernes también ha declarado el ex concejal del PP en el Ayuntamiento de València, Alberto Mendoza. Mendoza y Montalvá pidieron en noviembre comparecer voluntariamente ante el juzgado que investiga a medio centenar de cargos del PP por un presunto delito de blanqueo de capitales tras aflorar 50.000 euros en la campaña de las elecciones municipales de 2015. Se había especulado con un cambio en la versión de los hechos que no se ha producido.

La Fiscalía Anticorrupción cree que cada imputado ingresó 1.000 euros en una cuenta que más tarde les devolvieron con dos billetes de 500.

Según esta información, Montalvà ha subrayado que nunca pensó que le pudieran devolver el dinero. García Fuster le habría dicho que ojalá te lo pudiera devolverá porque Montalvà tenía una situación económica delicada.

Mientras, Mendoza ha relatado que empezó en el PP como asesor y que se ratifica en la declaración prestada ante la Guardia Civil.

Según esta información, el ex concejal ha declarado que las decisiones las tomaba García Fuster y que en marzo de 2015 le pidió que hiciera el ingreso de 1.000 euros. Al parecer, les trasladó que no había dinero para la campaña y le pareció normal porque otros partidos también lo hacían.

Mendoza ha asegurado que hizo el ingreso en metálico para no pagar la comisión de su banco y que sacó el dinero en efectivo y lo ingresión en efectivo por ese motivo y para ahorrarse 7 euros de comisión

Ha añadido que en la última conversación que tenía en ese momento le aseguraron que se lo devolverán, pero ha matizado que ya no siguió con las conversaciones porque nació su hijo. En este sentido ha aclarado que no le dio importancia al tema de la devolución y pensó que la devolución se refería a si sobraba dinero de la campaña de Rita Barberá en 2015.