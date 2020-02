Sanidad ofrecerá operarse en otros centros públicos para aliviar la lista de Oftalmología y Traumatología

La medida lleva aprobada más de un año pero parece que es ahora cuando la Conselleria de Sanidad quiere apostar decididamente por poner en marcha el llamado extraconcierto: derivar pacientes en lista de espera para entrar a quirófano entre distintos hospitales públicos -que no privados- en un intento de rebajar la demora sobre todo en cuatro especialidades: Oftalmología, Traumatología, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial.

Durante este año la medida se había utilizado de forma tímida y, de hecho, desde la administración no han dado datos de su aplicación pese al interés mostrado, entre otros, por los sindicatos. Ayer se dio el primero: ya hay cuatro proyectos de extraconcierto que están en marcha aunque la intención es ampliarlos, según explicó en la comisión de Sanidad de las Corts, la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, que compareció en lugar de la consellera Ana Barceló para explicar la lista de espera y las medidas que se tomarán para intentar rebajarla con el nuevo Plan Óptima, que tiene asignados 35,2 millones de euros.

Lo que se desconoce, por ahora, es el volumen de operaciones que se han realizado de esta manera y el éxito que tendrá la medida. La idea es aprovechar las «fortalezas» del sistema sanitario valenciano y darle más trabajo a aquellos equipos de autoconcierto (que operan por la tarde) que lleven más al día su propia lista para aligerar así las cifras en aquellos hospitales que peor están. De hacerlo cobrarán, además, más. Ahora, precisamente, la comparativa ya es pública después de que la administración haya decidido ampliar los datos que se ofrecen y desglosar la espera para entrar a quirófano por hospitales.

Según publicó ayer este diario, la lista deja «heridos» a los dos principales centros públicos de Castelló: el Provincial con una demora media de 154 y el General con una media de 140 días, muy por encima de la media estructural de 86 días.

El que el extraconcierto se centre en estas cuatro áreas (Oftalmología, Traumatología, Cirugía Plástica y Maxilofacial) no es casual. Traumatología es la especialidad más pacientes acumula en lista de espera (19.152 en enero, uno de cada tres) y cataratas, intervención de Oftalmología es la «reina» de las operaciones, según Andrés con 10.889 pacientes en espera. Junto con Cirugía General «aglutinan el 70 % de pacientes en lista», según recordó.



«Volverá a no salir bien»

Desde los grupos de la oposición no tienen claro, sin embargo, el éxito de esta medida. El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del Partido Popular, José Juan Zaplana, recordó ayer que la idea (una de las 65 medidas del Plan Óptima) no es nueva y que ya se hacía «allá por el 2012» aunque con poco éxito y todo, como reconoció Andrés porque se deja en manos «de la voluntad del paciente» el ir a otro hospital. «No salió del todo bien en aquel momento y no volverá a salir bien porque los pacientes van a tener reticencias a moverse si la opción de ir a otro hospital no está en su misma ciudad o se trata de intervenciones con ingreso», aseguró ayer Zaplana.

Funcione o no, el objetivo de Sanidad es dar más opciones visto que las inversiones realizadas hasta ahora han tenido poco impacto en los días de espera media (86 de espera estructural en enero).

Sanidad irá este año con todo para intentar rebajar esa cifra (el compromiso es llegar a los 70 días en 2023), apostando tanto por operar más por las tardes en la pública (y con esas derivaciones de pacientes entre hospitales) pero también derivando a la privada, a través del denominado plan de choque. Según las cifras que ayer aportó Concha Andrés en la comisión de Sanidad, el plan de choque sigue lastrado por las negativas de los pacientes a operarse fuera de su hospital y hacerlo en una clínica privada: de las 4.622 cartas que se enviaron a pacientes en lista durante el mes de enero solo aceptaron el 40,3 %, 1.865 pacientes.

El resto pasan ahora a formar parte de la lista de espera «no estructural» que, a partir de ahora sí se contabilizará para saber cuántas personas hay en lista pero no los días que llevan esperando desde que un médico especialista decidió que se debía operar, una de las críticas más escuchadas ayer en la comisión. Para Ciudadanos, las cifras dejaban de «ser reales», según la diputada Yaneth Giraldo y desde el PP se aseguró que Barceló consumaba su paso al «lado oscuro» al «ocultar a 9.000 pacientes».



18 anestesistas más

La secretaria autonómica aportó además otros datos sobre el plan Óptima como el refuerzo de personal que se ha anunciado y que conllevará un gasto de 5 millones: se contratarán equipos específicos para operar por las tardes creando 128 plazas: 37 médicos especialistas, 57 enfermeras, 28 auxiliares, 2 radiólogos y 4 celadores. De los 37 especialistas, la mitad iban a ser anestesistas «18 en total, una especialidad que es transversal», explicó Andrés.

Falta por conocer, sin embargo, la distribución por departamentos de estos refuerzos.