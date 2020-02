Lorena Sanz: "Volqué a todo mi departamento en las ayudas de Emergencia Habitacional"

Apenas estuvo unos meses en el cargo y quiere defender su gestión, sobre todo tras ver su nombre en diversas informaciones, la última, una publicada por Levante-EMV y relacionada con las ayudas de Emergencia Habitacional que se han quedado prácticamente sin ejecutar tras dejar sin asignar el 75% de los dos millones de euros previstos. La exdirectora general de Emergencia Habitacional, Lorena Sanz, fue cesada de su cargo el 13 de diciembre por el conseller Rubén Martínez Dalmau.

«Al tratarse de un cargo de confianza, no requería justificación pública. Sin embargo, mucho se ha dicho de los dos únicos desencuentros con el vicepresidente segundo, que llevaron a tal cese. El primer desencuentro fueron unas manifestaciones mías respecto a la Fórmula 1 del gobierno del PP en Valencia. El segundo fue una supuesta convocatoria de la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) por no estar conformes con la gestión de las Ayudas de Emergencia Habitacional», explica. La PAH se manifestó frente al Palau de la Generalitat para protestar por la gestión de las ayudas de Emergencia Habitacional. Sin embargo, criticaron (en declaraciones y nota de prensa posterior) que se hubiera hecho «un uso partidista de su actuación» porque su protesta «no era personalista, contra Sanz», sino como una acción contra la «mala gestión de unas ayudas esenciales». «Esta entidad es apolítica, y ni 'vamos' ni 'somos' de nadie». La PAH lamentó entonces que se les «hubiera intentado» utilizar.

Sanz asegura que «conociendo la necesidad de las ayudas y el sector al que van dirigidas, volqué a todo el departamento el día antes de mi cese para que me pasaran a la firma todas las que estuvieran en condiciones, lo cual estuve haciendo hasta las 18 horas del 12 de diciembre. Muchas no pasaron el filtro por estar pendientes de subsanarse y las más, por haberse pedido en el último mes de plazo, y no es excusa, es una realidad que debe cambiar. También deben publicitarse más», explica la exdirectora.



Objetivo prioritario

Y añade: «Sé que es prioridad mejorarlas, pude ampliar presupuesto con el respaldo de todo el equipo de gobierno y estudiar nuevas formas de convocarlas. No me cabe duda de que la nueva dirección tratándose del mismo equipo de trabajo, lo tendrá marcado como objetivo prioritario».

«Mi trabajo y mi gestión en estos meses, como ya manifesté al conseller ha sido brillante hasta donde prestan 5 meses de cargo y muchos años de especialización en materia de vivienda, hipotecario y derecho de los consumidores. Ejerzo en este artículo, única y exclusivamente y por alusiones previas que perjudican gravemente mi profesión, mi derecho de defensa como letrada en ejercicio y mediadora, y en protección de mi trabajo y solo en ese sentido deben de interpretarse mis manifestaciones».