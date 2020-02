El plan de choque en Cercanías no frena las protestas

El plan de choque anunciado el viernes por el Ministerio de Transportes no ha conseguido frenar las movilizaciones por el funcionamiento de la red de Cercanías en la C. Valenciana. La plataforma de usuarios «Indignats amb Renfe» ha convocado nuevas protestas para el 7 de marzo en la Estación del Norte de València, al considerar que no se han satisfecho las expectativas depositadas en la reunión del 14 de febrero entre el Ministerio y la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad. A juicio de la plataforma, el plan desgranado por el Secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, «se queda lejos de las necesidades de mejora del servicio de Cercanías y Media Distancia (MD)».

Entre las medidas que el colectivo ve insuficientes figura la contratación de 19 personas para cubrir jubilaciones y la reubicación de otras 17; la devolución exprés del dinero del billete en caso de retrasos de más de 15 minutos o cancelaciones; la mejora de la aplicación y la creación de una cuenta de Twitter por cada línea. «El déficit histórico que arrastra el servicio de Cercanías no se puede compensar con microdecisiones», zanjan.