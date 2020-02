Bonig moviliza a alcaldes y concejales del PP contra Puig por el retraso en los pagos

El PPCV ha movilizado esta mañana a una treintena de alcaldes y concejales de las provincia de València frente al Palau de la Generalitat en protesta por el retraso en los pagos de la Generalitat a los ayuntamientos en concepto de ayudas y obras. La presidenta popular Isabel Bonig ha cifrado en más de 190 millones de euros la deuda en subvenciones a ayuntamientos valencianos, así como en 100 millones en partidas sin ejecutar.

Bonig, que ha asegurado que si la Generalitat no paga convocará una movilización mayor de todos los alcaldes y concejales y ha denunciado la "asfixia" de los municipios a los que, ha dicho, se les transfiere competencias, pero no financiación.

Ha añadido que a las ayudas que se adeudan, se suma las inversiones sin ejecutar en el Plan Edificant, así como la deuda acumulada con centros especiales de empleo,los retrasos en la renta de inclusión , o la deuda de más de 20 millones de euros con los centros educativos.

"Hace 5 años, cuando Puig y Oltra estaban en la oposición reivindicaban esto mismo; parece mentira que ahora den la espalda a los ayuntamientos. Hablan de despoblación, de municipalismo, pero no tienen ni idea de qué es eso", ha agregado Bonig.

A su juicio, "los ayuntamientos están asumiendo competencias sin dinero. Solo en ayudas el Gobierno de Puig, a pesar de que dispone de un 2,5 % más de ingresos gracias a las medidas del PP, les debe 190 millones de euros".

"Esto está llevando a la asfixia a los municipios, especialmente a los de la provincia de Valencia. Puig, que se queja tanto de la infrafinanciación, es el principal moroso de los ayuntamientos", ha sentenciado.

El PPCV, que reconoce que aún está recopilando las cifras concretas de los impagos, calcula que de los 266 municipios de la provincia de Valencia, 188 "no van a recibir ni un euro de inversiones", y del resto, "el 73 % de las inversiones previstas ya estaban presupuestadas en ejercicios anteriores". "O no se paga, o no se ejecuta, esos son los principales problemas del Ejecutivo de Puig".

Bonig ha a provechado para solicitar una reunión urgente con Ximo Puig, en la que asegura le tenderá la mano para "solucionar los problemas" que sufrimos.



Such defiende la alianza con los ayuntamientos



Por su parte, el diretor general de Administración Local, Toni Such, ha aprovechado la presencia de los periodistas en la plaza de Manises para dar la réplica a Bonig. Such calificado de "incomprensible" que el PP se manifieste cuando durante su etapa de Gobierno no pagaba "un euro" a los ayuntamientos.

Such ha admitido que puede haber algunos problemas en retrasos en los pagos, pero menores y ha defendido la "alianza" de la Generalitat con los ayuntamientos. Como ejemplo ha puesto que el fondo de cooperación municipal ha desembolsado 70 millones en cuatro años y ha asegurado que la demora en el pago es mes y medio, circunscrito al 50% que queda por pagar este año.