Los mensajes del clan Zaplana que revelan un chivatazo de Andorra

La presunta organización criminal que el sumario del caso Erial atribuye a Eduardo Zaplana llegó a acumular más de 9 millones de euros en Andorra y el análisis de los teléfonos móviles intervenidos a los miembros de la trama ha sacado a la luz los mensajes que se intercambiaron antes de las detenciones. Unas comunicaciones que sugieren que la organización manejaba información reservada sobre investigaciones abiertas en España o Andorra.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Saturnino Suanzes, hermano de la exdiputada del PP Elvira Suanzes, fue el encargado de repatriar el dinero escondido en el Principado. Los mensajes localizados en el terminal de Juan Francisco García, ex jefe de Gabinete de Zaplana, han confirmado de manera indiciaria el temor a ser descubiertos. Al parecer, la trama consultaba a este abogado experto en asuntos fiscales cada paso que daban en relación a este dinero e informaba puntualmente a su hermana sobre estas circunstancias.

Los investigadores del caso Erial han descubierto una cadena de mensajes intercambiados por distintos investigados a través de WhatsApp entre los que destaca una captura de pantalla que ha aparecido en los teléfonos de los hermanos Suanzes.

En concreto, según consta en el sumario cuyo secreto acaba de levantar el juzgado, el 30 de diciembre de 2016, dos días antes de que entrara en vigor la nueva legislación en materia de blanqueo de capitales, Saturnino Suanzes envió a su hermana copia de un mensaje de texto que previamente le había remitido un contacto que no guardaba en su agenda. La Guardia Civil ha constatado que el número corresponde al de García.

«Está en manos del regulador de Andorra. Pasaron el informe al banco y este decidió q como no estaba clara la documentación aportada de los movimientos lo escalaba arriba al regulador», le traslada en referencia a una investigación abierta por el Principado.

«No le he llamado para no amargarle las vacaciones!! Ya que puede que decidan q hay indicios de blanqueo de capitales, lo publiquen y luego Hacienda en España les busque las vueltas. Como quieras lo último es lo que me han dicho q en el peor de los casos puede pasar. Pero igual no es así», afirma Juan Francisco García.

En estas conversaciones también habría participado Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y uno de sus presuntos testaferros. La Guardia Civil ha localizado otra conversación entre García y Barceló que estaba almacenada en un teléfono Galaxy que localizaron durante los registros. A juicio policial, de su contenido se desprende la materialización de gestiones por parte de Juan Francisco García para concertar una cita con un responsable de PwC y Barceló sobre sus negocios en Andorra.



La vinculación

Tras analizar estas comunicaciones y la abundante documentación hallada en los registros, la Guardia Civil traza la «aparente vinculación de Zaplana con los productos bancarios radicados en Andorra, en lo que podría ser una similitud con lo acontecido en relación a los fondos radicados en Luxemburgo y posteriormente Suiza -parte de los cuales tienen su origen en las cuentas bancarias radicadas en Andorra-» sobre las que también declaró Fernando Belhot, el testaferro de Uruguay que ha confesado.

En este sentido, el testaferro declaró: «Yo le consulto al señor Zaplana si él tenía algo que ver con esos activos y él me reconoce que sí, que tenía, que mayoritariamente o de forma contundente le pertenecían, que los otros tenían una pequeña participación muy minoritaria pero que no había querido él aparecer por varios motivos».

Las conversaciones de wasap tienen lugar 15 días antes de que finalice el año 2016 y las agendas intervenidas a Zaplana en el despacho que tenía en la sede central de Telefónica constatan que tenía conocimiento de estos negocios.



Cita con Juan Francisco García

«Resulta que en el mismo momento en el que tiene lugar esta conversación, Eduardo Zaplana tiene fijada una cita en su agenda con el que se trataría de Juan Francisco García. Concretamente la cita aparece fijada entre las 12:00 y las 13:00 horas del día 15.12.2016 y contempla 'paseo con Juan F'», ha trasladado la Guardia Civil al juzgado. Esta misma cita también ha aparecido en la agenda del móvil de su ex jefe de gabinete y la UCO cree que Zaplana estaba al corriente de todos estos encuentros.

La reunión entre el representante de PwC y Barceló tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016 y ese mismo día, en torno a las 13 horas, las agendas de Zaplana recogen que ambos mantuvieron una reunión en el hotel Velázquez de Madrid. En ese encuentro Barceló habría trasladado al exministro de Trabajo datos sobre las investigaciones tributarias abiertas. No es la primera vez que el sumario atribuye a Saturnino Suanzes la gestión de información privilegiada. En los pinchazos incluidos en el sumario aparecen varias conversaciones en la que Suanzes comunica a varios de los imputados que podría existir una investigación.