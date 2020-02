Siete investigadoras de la UPV, entre las mejores científicas de España

Siete investigadoras de la Universitat Politècnica de València (UPV) se encuentran entre las mejores científicas residentes en España, según el ranking elaborado por el grupo para la Difusión del Índice h (DIH). Se trata de Amparo Chiralt Boix, Mercedes Álvaro Rodríguez, Mª del Carmen Muñoz Roca, Mª Victoria Borrachero Rosado, Josefa Mula Bru, Sara Iborra Chornet y Mª Dolores Marcos Martínez.

Para la elaboración de esta clasificación, el grupo DIH evalúa tanto el índice h de cada investigador -este valor mide la calidad científica del personal investigador a partir del número de citaciones de sus artículos- como su factor h –que es el cociente entre el citado índice de cada investigador y la media todos los que aparecen en ranking en su área.

Amparo Chiralt destaca en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos; Mercedes Álvaro y Sara Iborra en química física; Mª del Carmen Muñoz es una de las investigadoras más sobresalientes en química inorgánica y nuclear; Mª Victoria Borrachero en tecnología de la edificación y construcción; Josefa Mula Bru en ingeniería industrial y Mª Dolores Marcos en química.



Amparo Chiralt Boix



Doctora en Química y catedrática de Tecnología de Alimentos de la UPV, Amparo Chiralt es investigadora del IUIAD y la actual directora de la Escuela de Doctorado UPV. En los últimos 15 años, sus estudios se centran en el área de materiales biodegradables activos (antioxidantes/antimicrobianos) para el envasado de alimentos mediante el uso de fuentes renovables. Esto representa una contribución a la revalorización de residuos agroalimentarios y a la reducción del uso de los plásticos derivados del petróleo altamente contaminantes, dentro del concepto de economía circular.

Amparo Chiralt ha participado en 95 proyectos competitivos de I+D (30 como líder) y 11 contratos de transferencia con empresas. Además, es autora de 102 capítulos de libro en editoriales prestigiosas, 270 artículos y 10 patentes.



Mercedes Álvaro Rodríguez

Mercedes Álvaro es doctora en Química y catedrática de Química Orgánica de la UPV. Es responsable del grupo de Fotoquímica Heterogénea y Medioambiental. Ha desarrollado su trabajo en el campo de la catálisis y fotocatálisis medioambiental, donde cabe destacar sus logros en la destrucción de microorganismos resistentes (legionella), de contaminantes orgánicos de origen industrial y agrícola, así como en incorporar las técnicas de oxidación avanzada en los procesos de potabilización de aguas superficiales.

Otro de los campos en los que ha desarrollado su trabajo ha sido en la preparación de materiales semiconductores con aplicaciones en optoelectrónica, para la construcción de dispositivos electroluminiscentes, transistores y como (foto)catalizadores de reacciones de Química Fina para la síntesis de productos de interés industrial. Mercedes Álvaro ha participado en 45 proyectos competitivos de I+D regionales, nacionales, europeos y de la OTAN, de los cuales ha sido IP en 25 de ellos. Ha llevado a cabo 24 contratos o proyectos de I+D+i con empresas e institutos de investigación y participado en 5 patentes. Tiene 238 publicaciones con 10308 citas (su índice h es 56).



Mª Victoria Borrachero Rosado

Doctora en Química y catedrática de Ingeniería de la Construcción de la UPV, Mª Victoria Borrachero es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH). Desde su incorporación al grupo GIQUIMA –UPV, sus líneas de trabajo se han centrado en el estudio de los materiales de construcción y el medio ambiente.

Ha desarrollado trabajos relacionados con la incorporación de residuos y su valorización en el ámbito de la ingeniería civil. En los últimos 10 años sus estudios se centran en la fabricación de materiales geopoliméricos, sin cemento Portland, usando residuos industriales, cerámicos y de biomasa.

Mª Victoria Borrachero ha participado en 27 proyectos competitivos de I+D (5 como líder) y 35 contratos de transferencia con empresas. Además, es autora de 110 artículos en revistas de alto índice de impacto, 15 en otras revistas, 11 capítulos de libro y más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es presidenta de la comisión de Ingeniería y Arquitectura para la Acreditación de profesorado en ANECA.

Josefa Mula Bru

Doctora Ingeniera de Organización Industrial y catedrática de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de València (UPV), Josefa Mula Bru es miembro de la comisión científica y técnica del Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP) de la UPV. Además, es subdirectora de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la UPV desde 2008.

Ha publicado (en colaboración) más de 90 artículos en revistas científicas de relevancia. Sus contribuciones principales se centran en la investigación y aplicación de métodos cuantitativos para la optimización de los procesos de gestión de la producción (previsión de demanda, planificación, programación y control de la producción, entre otros) en empresas y cadenas de suministro industriales. Es coautora de los libros editados por Springer: "Supply Chain Simulation: A System Dynamics Approach for Improving Performance" y "Operations Research Problems. Statements and Solutions".

En la actualidad, Josefa Mula lidera un proyecto del plan nacional (CADS4.0) para el diseño y desarrollo de la cadena de suministro 4.0. Es editora Jefe del International Journal of Production Management and Engineering, editora del Journal of Industrial Engineering and Management, Dirección y Organización y Mathematical Problems in Engineering, editora invitada del Central European Journal of Operations Research y miembro del equipo editorial del International Journal of Operations Research and Information Systems y Modelling.



Mª Carmen Muñoz Roca

Doctora en Física y catedrática de Física Aplicada de la UPV, MªCarmen Muñoz Roca es investigadora del Centro de Tecnologías Físicas y subdirectora del Departamento de Física Aplicada de la UPV. Su actividad investigadora se centra principalmente en la correlación estructura-propiedades magnéticas y ópticas de materiales moleculares metal-orgánicos termo- piezo- y foto-conmutables que son fuente de transiciones de fase de primer orden. Estos materiales son de gran interés en el diseño de nuevos dispositivos sensores y de almacenamiento de información a nivel molecular. Ha participado en un gran número de proyectos europeos, nacionales y autonómicos. Actualmente tiene publicados 220 artículos, la mayoría de ellos en revistas de índice de impacto alto (índice h: 54).



Sara Iborra Chorne

Sara Iborra es Doctora en Farmacia y catedrática de Química Orgánica en el departamento de Química de la Universitat Politècnica de València. Es investigadora del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC, Centro de Excelencia Severo Ochoa) y coordinadora del programa de Doctorado de Química Sostenible de la UPV.

Su principal área de investigación es el desarrollo de nuevos procesos catalíticos para la producción de biocombustibles y productos químicos de valor como fármacos, nuevos materiales poliméricos, perfumes o detergentes biodegradables a partir de materia primas renovables como son los residuos lignocelulósicos (biomasa), siguiendo los principios de la Química Sostenible.

Ha participado en más de 30 proyectos de I+D tanto regionales, nacionales como europeos, en 8 de ellos como investigador principal y 11 contratos de transferencia con algunas de las empresas más importantes del sector químico (Repsol, ICI, Rhodia, IFF, Solvay, Técnicas Reunidas). Es autora de más de 100 artículos en revistas de alto impacto, de 7 capítulos de libro y 24 patentes.



Mª Dolores Marcos Martínez

Mª Dolores Marcos Martínez es doctora en Química y catedrática de Universidad en el Departamento de Química de la Universitat Politècnica de València. En la actualidad desarrolla su investigación en el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) y en la Unidad Mixta UPV-IIS la FE. Su trabajo se centra en el diseño de nuevos materiales híbridos orgánico-inorgánico aplicados al diseño de sondas para la detección de especies químicas de interés medioambiental y biológico, la eliminación efectiva de contaminantes en aguas, y el desarrollo de "puertas moleculares" para la liberación controlada en el campo biomédico y en alimentación.

Dentro del IDM dirige la línea de investigación enfocada a la aplicación de materiales híbridos en la resolución de problemas del sector de la alimentación, como son la liberación controlada de sustancias de interés alimentario y la protección antimicrobiana de superficies de uso en el sector de alimentación.

Ha publicado un total de 189 artículos indexados en revistas de primera línea en el campo de la química y sus trabajos han sido citados en más de 8650 ocasiones (índice h: 48). Es coautora de 14 patentes (una de ellas licenciada) y ha participado en 93 proyectos de investigación competitivos de I+D (19 como líder).