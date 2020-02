València per l'Aire: "Ampliar el baipás es un grave error ambiental y de salud"

La organización cívica que vela por la calidad del aire, València per l'Aire, considera que es «un grave error ambiental y de salud pública dedicar 300 millones de dinero público a la ampliación del baipás, lo que aumentará el tráfico privado en lugar de gastar este dinero en mejorar el transporte público y fomentar el tráfico de mercancías por ferrocarril», destacaron en un comunicado.

El colectivo destaca que el principal impacto negativo del proyecto que impulsa el Ministerio de Transportes, del que ya ha empezado las expropiaciones en el primer tramo como ayer informó Levante-EMV, «será un empeoramiento de la ya castigada calidad del aire de la zona metropolitana de València y una seria hipoteca de la lucha valenciana contra el cambio climático que demanda una reducción drástica de las emisiones del transporte motorizado particular que representa más del 25 % de las emisiones de CO2 de la Comunitat Valenciana». Y añaden que «si este proyecto no es una prioridad para la Generalitat no entendemos por qué Transportes insiste en ejecutar esta obra anacrónica consagrada al dominio del tráfico motorizado y contaminante».

València per l'Aire también destaca que «el actual tráfico por el baipás ya es insostenible para la salud ambiental y para la responsabilidad climática. Cada día 100.000 vehículos -el 25 % vehículos pesados- circulan por la circunvalación».

Por ello, consideran que «una política de transporte europea del siglo XXI exigiría invertir el dinero de los contribuyentes en medidas que reducirían las emisiones insalubres y contaminantes y aumentar los recursos dedicados al transporte público y la coordinación de los trenes de cercanías, del metro y de los autobuses de pasajeros».