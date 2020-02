Bonig, sobre una posible coalición con Cs: "Aún falta mucho tiempo para los comicios"

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha destacado este viernes que tiene un "especial feeling" con el portavoz en las Corts de Cs, Toni Cantó, pero ha señalado, ante la posibilidad de concurrir juntos en los próximos comicios, que "aún falta mucho tiempo" y "cada uno debe andar su camino".

Bonig, tras reunirse con alcaldes de municipios afectados por la borrasca Gloria, se ha referido así a unas declaraciones realizadas ayer por Cantó en la COPE en las que el síndic de Cs afirmó que PPCV y Ciudadanos pueden ir juntos a futuros comicios en la Comunitat.

Al respecto, la líder del PPCV ha destacado que conoce "mucho" a Cantó gracias a su labor de control al Consell en la Corts como portavoces de la oposición que son y asimismo ha reconocido que aunque es "muy vehemente" se suele llevar "bien" con todo el mundo, pero que con Cantó tiene un "especial feeling".

En ese sentido, ha destacado que han fijado una acción de "control y de fiscalización" al Consell "importante" y ha resaltado que "se complementan".

"Él sabe que yo también le aprecio y de hecho el miércoles que yo no estuve en las Corts ya me dijo que se me echaba de menos", ha destacado.

No obstante, ha incidido en que "aún queda mucho tiempo" para las próximas elecciones y "cada uno tiene que andar su camino y lo que tenga que ser será pero de forma discreta", ha apuntado.

En ese sentido, ha señalado que "lo importante" es "trazar una acción de control al Gobierno conjunta" porque "hemos entendido todos, desde luego PP y Cs y, este Cs lo ha entendido mejor que el de la pasada legislatura, que el adversario político no es el PP sino el Botànic". "Hay que dejar pasar el tiempo", ha apostillado.