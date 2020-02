Una bronca sesión en las Corts agranda la brecha entre bloques

La bronca sesión de ayer en el pleno de las Corts Valencianes elevó la tensión varios grados entre la izquierda gobernante y el bloque de la derecha. Hubo un momento en que el pleno pareció explorar límites propios de otras cámaras, de otros países. Diputados que se lanzaban improperios, insultos incluso, golpes sobre los escaños. La fractura pareció total.

Apenas habían pasado unos segundos del inicio del pleno y la lideresa popular, Isabel Bonig, ya había deslizado que Puig era un maleducado por no saludarla a su llegada y un machista.

El PP puso durante toda la jornada en el centro de la diana lo que considera una gestión caótica del Consell en los centros de menores y los tres partidos del Botànic cerraron filas para impedir con su apretada mayoría que se abrieran sendas comisiones de investigación, una sobre centros de menores y otra por las subvenciones recibidas en ayudas a la promoción del valenciano por empresas participadas por familiares del jefe del Consell.

En ausencia de la vicepresidenta, Mónica Oltra, en Madrid en el Observatorio contra la Violencia de Género, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, salió en defensa de la gestión de la vicepresidenta, algo que llamó la atención y que se interpreta como un espaldarazo al socio justo en la semana en que la izquierda se vuelca en apoyo de la vicepresidenta en redes sociales.

La máxima tensión llegó cuando la popular María José Català preguntó sobre los centros de menores, tras una sentencia judicial contra un cuidador, exmarido de Oltra, por abusos sexuales a una menor interna. Català preguntó, utilizando palabras que en 2017 usó la vicepresidenta contra el PP, si el Consell estaba del lado de los abusadores o de las víctimas, lo que levantó a la izquierda.

Soler respondió que pocas veces había visto tanta miseria moral por parte de una derecha «por civilizar» y en ese momento arreciaron los gritos y los golpes. Muy enfadado, el sindic de Compromís, Fran Ferri, se encaró con diputados del PP a los que llamó sinvergüenzas y malas personas mientras golpeaba con fuerza varias veces su escaño. El popular José Juan Zaplana gritaba: «Cogió la mano de la menor para masturbarse», un dato que figura en el sentencia como hecho probado. «Miserables», lanzó la popular Eva Ortiz. «Para hablar de Oltra, lavaros la boca», remataba la consellera Mireia Mollà girada hacia la bancada del PP.

Recuperada la calma, el único que pidió disculpas fue Ferri al asegurar que no se sentía orgulloso de lo ocurrido. Después, durante el debate sobre la investigación en los centros de menores, toda la derecha pidió la destitución de Oltra. Elena Bastidas, del PP, o Cristina Gabarda, de Cs, deslizaron que la ausencia de Oltra era un acto de cobardía, pero Carles Esteve (Compromís) recordó que ya dio explicaciones en una comisión hace dos semanas durante más de dos horas. Bastidas mantiene que los centros de menores son un caos por continuas peleas, malos tratos y abusos o las 20 sentencias en contra sobre el centro de Segorbe, cuyos menores fueron trasladados en 2017.

Esteve acusó a la derecha de convertir las Corts en un circo y victimizar a los adolescentes. Y Rosa Peris, del PSPV, reprochó a los populares que lleven dos años embarrando la política cuando este partido convirtió los centros de menores «en centros de aparcaniños desamparados».



No habrá investigación

Además, en la misma semana en la que se conocen nuevos detalles sobre el dinero de comisiones del expresidente Zaplana y sus viajes en yate, «corrupción de hace 20 años», dijo Bonig, el PP trató de abrir una investigación sobre las ayudas a empresas participadas por familiares de Puig.

PP, Cs y Vox exigieron investigar. Los populares insisten en que las ayudas recibidas por Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, subvenciones que en sus inicios se remontan a los tiempos del PP, son fraudulentas y se obtuvieron a base de «falsificar» informes. El PP aún enfangó más el debate al situar al hijo del presidente Puig como beneficiario de subvenciones públicas a empresas en las que trabajó e incluso deslizó que la consellera Bravo «da muchas vueltas por donde está la causa, demasiadas», dijo Eva Ortiz.

Mata (PSPV) negó que las empresas sean de familiares de Puig y no ve necesario investigar porque el Botànic ya no da ayudas a amiguitos del alma. «No hay empresas de los hermanos Puig, tienen el 5 % de dos empresas, una creada hace 30 años y otra 15, el patrimonio de Puig es la honestidad», dijo. Los socios, Compromís y Unides Podem, no ven sentido a investigar si ya lo hace la Justicia.