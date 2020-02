La asociación Dret a Morir Dignament pide ser "más valientes" en la nueva ley

La asociación Dret a la Mort Digna se ha concentrado hoy en València para reivindicar la importancia de la aprobación de la Ley de Eutanasia.

En la convocatoria, a la que han acudido un centenar de personas, el presidente de la asociación valenciana y también de la federación estatal, Javier Velasco, ha explicado que este es "un momento muy importante", ya que, el Congreso ha empezado este mes el trámite de la ley, por tercera vez en la historia- y desde el movimiento piensan que "esta vez será la buena".

"Damos la bienvenida a la ley, pero nos gustaría poder mejorarla, porque hay algunos aspectos que nos preocupan y ya se lo hemos hecho llegar a los partidos que la apoyan", detalla Velasco. Entre las cuestiones que no acaban de convencer a la asociación, relata, se encuentran la existencia de una "comisión de control previa" que estudiará los casos, según indica el anteproyecto de ley, pero que para la asociación "burocratizará excesivamente el proceso y lo alargará sine die". "No lo vemos necesario", apuntan, al tiempo que recuerdan que "no existe en ninguna legislación internacional".

"Dependerá de los gobiernos autonómicos y nos preocupa porque sabemos que hay comunidades que harán todo lo posible por boicotear la aplicación de la ley, como con la ley de interrupción voluntaria del embarazo: si lo reconoce la ley, todos los ciudadanos tenemos ese derecho, sin depender de la comunidad autónoma en la que vivimos", manifiesta Velasco, que detalla que actualmente "en España se muere mejor o peor dependiendo del médico que te toque y tenemos miedo pase lo mismo con la ley, las CC AA y la comisión de control".

Por otro lado, el movimiento Dret a Morir Dignament también lamenta que la futura norma "no habla de los menores". "Es un tema delicado, pero eso no es una razón para no abordarlo. Igual que en otras ocasiones se cuenta con los representantes legales -normalmente, los padres y madres- ¿por qué en situaciones dramáticas los menores no pueden acceder a este derecho?", se pregunta Velasco.

Asimismo, consideran que debería detallarse y "quedar claro" en la norma que las personas con enfermedades degenerativas, como alzheimer, "puedan hacer un documento de voluntades anticipadas, antes de perder sus capacidades".

"Parece una ley del siglo XXI hay que ser más valientes", considera Velasco.



El tabú de la muerte

Entre las personas que han asistido a la concentración se encontraba Encarna Signes, que defiende que "cada cada uno y cada familia tiene derecho a decidir 'irse', sin dar trabajo o generar gasto€ estamos en el siglo XXI".

Por otro lado, Paco Deval y Paco Montes, han reflexionado sobre por qué la muerte sigue siendo un tabú."La gente no quiere hablar de la muerte, seguramente porque tiene miedo de la vida. Antes era una cuestión religiosa, pero ahora la sociedad es muy aséptica: todo lo que significa enfermedad y dolor lo apartamos, no lo queremos ver, y el luto lo escondemos". "Cualquier día nos puede hacer falta la ley", resumen.

La Ley de Eutanasia existe en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo y el suicidio asistido en Suiza, Canadá, Colombia y algunos estados de EE UU y Australia, con una "aplicación minoritaria entre el 2 y el 3,5 % de la población", explican desde la asociación.

En este asunto, cabe diferenciar entre suicidio asistido y eutanasia activa, ambos casos recogidos en la futura ley española. En el suicidio asistido, el paciente recibe la medicación para poner fin a su vida cuando él decida; en la eutanasia activa, se acuerda el momento del fallecimiento con el servicio médico.

Según el CIS, en España son partidarios de aprobar la norma uno de cada cuatro ciudadanos, aunque las entidades médicas no se muestran a favor.