"No tendremos una democracia consolidada sin una igualdad real"

Arropada por todos los pesos pesados del socialismo valenciano, incluidos su mentor, el ministro José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, -tampoco faltaron ni el expresidente Joan lerma ni Ciprià Ciscar, entre otros-, la nueva delegada del Gobierno tomó posesión formal de su cargo en un acto celebrado en el patio del Palacio del Temple, con un discurso muy político en el que garantizó una gestión basada en un doble compromiso «como socialista y como feminista».

Calero anunció que será la prolongación en València del Gobierno central, «que en un mes ya ha demostrado que funciona», y en ese sentido afirmó que asume «como propio el proyecto transformador que ya se ha puesto en marcha».

Recorrió los cinco ejes de esa transformación: apostar por un «crecimiento económico robusto que cree empleos de calidad»; «superar las tensiones territoriales» y la «modificación del modelo de financiación»; «reducir las desigualdades sociales»; «responder a la emergencia climática con medidas urgentes para la transformación ecológica»; y luchar por conseguir «la plena igualdad y erradicar cualquier forma de discriminación».

En un discurso impregnado de feminismo, no olvidó mencionar a las once mujeres asesinadas este año en crímenes machistas, la última de ellas Alina Mocanu, en Moraira, y afirmó que «el machismo es profundamente antidemocrático». «La democracia no estará consolidada sin una igualdad real», sentenció.

Prometió, además, «escuchar, como obligación constante y concretar proyectos desde el diálogo» con todos. Tuvo palabras para las fuerzas de seguridad, a las que confesó «respeto y admiración» y prometió batallar por «incrementar el número de mujeres en la Policía Nacional y en la Guardia Civil».

También mencionó, como uno de los pilares de su incipiente gestión, su intención de «estar alerta» para evitar la vulneración de los derechos civiles adquiridos porque, dijo, son «el engranaje de la sociedad civilizada que nos merecemos y no la que la ultraderecha nos quiere imponer».

Y, por supuesto, como trabajadora de la Salud (es enfermera de profesión) expresó su intención de convertir en una de sus prioridades solventar los problemas en Sanidad.

Cerró su discurso agradeciendo el trabajo de su predecesor, Juan Carlos Fulgencio, destacando «las buenas relaciones con la Generalitat Valenciana» y haciendo una encendida defensa del ministro Ábalos, a quien dedicó palabras de apoyo por «el mayor ataque de la democracia» que está sufriendo, en referencia a su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Ábalos agradeció el capote y los elogios pero, dijo, «no me hacen falta». Aprovechó su intervención para loar las habilidades de Calero y presumió de las inversiones de su departamento en la Comunitat Valenciana, así como de la esperada liberalización de la AP7 «que ya ha ahorrado 300 millones a los usuarios particulares». Y, sobre todo, loó la labor de Ximo Puig y sus gobiernos de coalición que, recordó «han marcado el camino», para, a continuación, garantizar que cambiar el modelo de financiación autonómica.

Cerró el president Puig y lo hizo en la misma línea: destacó las «agendas comunes» y el «alineamiento» entre el Gobierno central y el valenciano, y aseguró que seguirá reivindicando revertir la infrafinanciación y la deuda histórica «desde la lealtad».