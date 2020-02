La universidad pide más coordinación en las prácticas del alumnado de Magisterio

Los estudiantes de Magisterio de la Universitat de València dedican casi un cuarto de su carrera a realizar prácticas en los colegios. Por esto, ante el debate que ha abierto el Gobierno sobre la ampliación de las prácticas, tanto en la formación inicial de los docentes -durante la carrera- como una vez llegan a los centros como profesores o maestros, después de la oposición, Óscar Barberá, el decano de la Facultat de Magisterio de la UV, destaca que la cuestión esencial debe ser la calidad de esta «inmersión» en las aulas. «El problema no es tanto de cantidad, sino de calidad; debe ser mejor, no más larga», afirma. «De los cuatro cursos del grado de Infantil y Primaria, nuestros estudiantes pasan uno en las aulas, porque tienen prácticas en 1º, 3º y 4º; un 25 % de los créditos, ninguna carrera tiene más prácticas», detalla.

Así, más que augmentar esta formación en los centros de trabajo, Barberá es partidario de estrechar los lazos con las escuelas y los institutos. «Las estancias deberían estar mucho más coordinadas entre los formadores iniciales de la universidad y las escuelas, haber una vinculación más estrecha», defiende, para estar «coordinados desde la teoría y la práctica en la formación de los estudiantes».

Por ello, considera que sería adecuado que en Educación se creara la figura del «docente asociado asistencial», imitando la que existe en el ámbito de la Sanidad. Los estudiantes de Medicina, que realizan sus practicum el último curso de carrera (6º), cuentan con un médico en los hospitales que, a la vez, es docente asociado y que entre sus funciones entra la de acompañar al alumnado en todo momento. «Con la Conselleria de Educación esto no ocurre, no existe esa figura en los centros vinculada con la universidad, tenemos una relación pero no es formal», detalla el decano.

Por otro lado, desde Adies-PV (Associació de Directors d'IES), recuerdan que, tras los oposiciones, los docentes que llegan a los institutos ya tienen un periodo de prácticas, por lo que también apuestan por mejorar la formación inicial, en este caso de los titulados de cualquier carrera que deciden cursar el máster de Educación Secundaria, de un curso y con entre uno o dos meses de prácticas. «Sin minimizar las sesiones científicas, sería muy interesante tener más sesiones prácticas; sería muy significativo que estuvieran uno o dos trimestres o, incluso, un curso en los institutos, porque la percepción de la función del profesorado es diferente».