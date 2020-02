Dret a Morir Dignament reclama mayor valentía con la futura ley de la eutanasia

La asociación Dret a Morir Dignament se concentró ayer en València en el que considera un «momento muy importante» para sus reivindicaciones, ya que la Ley de eutanasia se encuentra -por tercera vez-, en trámite en el Congreso.

En la convocatoria, a la que acudió un centenar de personas, el presidente de la asociación valenciana y también de la federación estatal, Javier Velasco, explicó que dan «la bienvenida a la ley, pero nos gustaría poder mejorarla, porque hay algunos aspectos que nos preocupan». Entre ellos, la existencia de una «comisión de control previa» que estudiará los casos, según indica el anteproyecto de ley, y que dependerá de las comunidades autónomas. «Nos preocupa porque sabemos que hay comunidades que harán todo lo posible por boicotear la aplicación de la ley, como con la interrupción voluntaria del embarazo: todos deberíamos tener ese derecho, sin depender de la comunidad autónoma en la que vivimos», manifestó Velasco. Además, cree que podrá «burocratizar excesivamente el proceso».

Por otro lado, desde la asociación lamentan que la futura norma «no habla de los menores». «Es un tema delicado, pero eso no es razón para no abordarlo. Igual que en otros casos se cuenta con los representantes legales, generalmente los padres y las madres, ¿por qué en situaciones dramáticas los menores no pueden acceder a este derecho?», se preguntan.

Asimismo, consideran que debería detallarse y «quedar claro» en la norma que las personas con enfermedades degenerativas, como alzheimer, «puedan hacer un documento de voluntades anticipadas, antes de perder sus capacidades». «Parece una ley del siglo XXI hay que ser más valientes», considera Velasco.

Entre las personas que asistieron a la concentración se encontraba Encarna Signes, que defiende que «cada cada uno y cada familia tiene derecho a decidir 'irse', sin dar trabajo o generar gasto? estamos en el siglo XXI». Por otro lado, Paco Deval y Paco Montes, reflexionaron sobre por qué la muerte sigue siendo un tabú. «La gente no quiere hablar de la muerte, seguramente porque tiene miedo de la vida. Antes era una cuestión religiosa, pero ahora la sociedad es muy aséptica», resumen.