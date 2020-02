Puig censura la retirada de los versos de Miguel Hernández del memorial de La Almudena

La retirada por parte del Ayuntamiento de Madrid de los versos del poeta Miguel Hernández del memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio de la Almudena continúa generando reacciones. En este caso, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado este domingo su profundo rechazo a la iniciativa del alcalde madrileño, el popular José Luis Martínez-Almeida.



Puig ha esgrimido los versos vetados del poeta de Orihuela para reclamar su restauración. "No callarán a Miguel Hernández. No esborraran la Història. Difonguem els versos censurats. Front a la incultura, llegim i pensem", ha expresado el jefe del Consell en sus perfiles de redes sociales.





Front a la incultura, llegim i pensem.#siempreMiguel#lletres de diumenge

Cabe recordar que Almeida señaló días atrás que no se habían borrado fragmentos de la obra de Hernández porque "sencillamente no se habían instalado" en este memorial. Y aseguró que el monumento "no se ha dejado desnudo" porque actualmente hay en este enclave una expresión del que fuera presidente de la II República, Manuel Azaña, cuyo contenido "todos pueden sentirse reconocidos" al ser una de las "grandes frases de la historia de España".