El borrador de la nueva financiación de las universidades estará listo tras el verano

El primer borrador de la nueva financiación universitaria de la Comunitat Valenciana estará listo para después de verano, según ha podido saber este periódico. Tras años de intentonas y con los rectores de las cinco universidades públicas valencianas reclamando una financiación plurianual, estable y suficiente, la mesa de expertos que por fin va a abordar la cuestión mantuvo su primera reunión en Alicante, en la sede de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, con la presencia de la consellera Carolina Pascual.

El grupo está compuesto por nueve expertos de reconocido prestigio y será el encargado de elaborar una propuesta de financiación para las universidades de carácter plurianual, sostenible y con criterios objetivos. Asistieron seis de ellos, pues dos tuvieron un problema con el tren en el que tenían que viajar y el exrector de la Universidad de Alicante (UA) y catedrático de Economía Aplicada Andrés Pedreño que se encontraba fuera de Alicante.

Sus miembros son Francisco Toledo, exrector de la Universitat Jaume I y presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón; José Antonio Pérez, exgerente de la Universitat Politècnica de València y Alto Comisionado para la Financiación de la Comunitat, y Javier Andrés, catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universitat de València.

También forman parte Juana Gallar, catedrática de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández (UMH), y Matilde Fernández Blanco, catedrática de Economía Financiera y vicerrectora de la Universitat de València. Además, de Jordi Caballé, catedrático de Economía de la Universitat Autònoma de Barcelona; Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la University College London; José Marín, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Carlos III de Madrid y asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Todos ellos se han comprometido a reunirse una vez al mes hasta que tengan listo el borrador, que deberá ser después consensuado con las cinco universidades. En este cambio de modelo se tendrá en cuenta no sólo en tamaño de cada una de las instituciones académicas sino también su producción científica y sus necesidades específicas para poder realizar un reparto equitativo de los fondos. No obstante, todos son conscientes de que la cantidad de la que dispongan está ligada a la financiación autonómica, que aún no está resuelta. De momento, más que en el presupuesto en sí van a trabajar en el cambio de modelo, que es el mismo desde 2009.

La consellera Pascual aseguró que «la constitución de esta mesa es un paso necesario y decisivo para poder avanzar y configurar un nuevo plan de financiación» que las universidades valencianas «llevan tiempo reivindicando de manera justa para poder llevar adelante sus proyectos, investigaciones y su día a día de manera estable», añadió.

Precisamente, la última Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que pidió a las comunidades autónomas que garanticen que las universidades implantadas en sus territorios «puedan abrir todos los días la puerta» y, una vez garantizado esto, establecer una financiación por objetivos. Además, consideraron que las instituciones académicas tienen que adaptarse a los tiempos y para eso necesitan «una mayor flexibilidad» en el marco normativo que tienen. Su presidente, José Carlos Gómez Villamandos, alertó de que las universidades tienen «un corsé demasiado estricto en temas de contratación del profesorado o en temas de la gestión de la investigación».