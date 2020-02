"La gente no va con mascarillas pero casi no quedan alimentos de primera necesidad"

Eventos deportivos, culturales y clases suspendidas en las regiones de Lombardía y Véneto, al norte de Italia, donde al cierre de esta edición se contabilizaba la tercera víctima por coronavirus y se barajaban nuevas medidas de contingencia. Desde la mañana de hoy lunes, 24 de febrero, ya son cinco los fallecidos en el norte de Italia. Son efectos a los que no son ajenos los valencianos que residen allí.

En la Comunitat Valenciana, fuentes de la Conselleria de Sanidad recomendaron huir de cualquier alarmismo y aseguraron a este diario que no hay alerta sobre los aficionados del Valencia CF que viajaron a Milan el pasado miércoles para asistir al partido de Champions contra el Atalanta. Dichas fuentes recordaron que el periodo de incubación es de dos semanas y señalaron que la Generalitat no ha recibido ninguna indicación preventiva por parte del Ministerio de Sanidad.

Ante esto, Levante-EMV ha contactado con valencianos residentes en Italia, en su mayoría en Lombardia, que intentan seguir con su rutina, pendientes de las indicaciones del Gobierno de Giuseppe Conte sobre la extensión del coronavirus Covid-19, cuyos síntomas son similares a los de un resfriado común.

Dianina XL

Youtuber valenciana en Milán

«Vine a Italia para grabar unos videos y al final me quedé. Estoy a unos 30 kilómetros de Milán y aquí por el momento no hay restricciones, pero nos aconsejan no salir de casa a partir de las seis de la tarde. He ido al supermercado y me preocupa más la gente que el coronavirus. Están llenos y eso no es habitual, casi no quedan alimentos de primera necesidad en las estanterías. Se llevan arroz, salsa de tomate, leche... Nos informan a través de las ruedas de prensa, pero no ofrecen muchos datos. Cuando los periodistas preguntan, responden que no pueden ofrecer esa información. Por el momento, la gente no va con mascarillas, pero sí ha subido el precio del gel de mano desinfectante. Hay preocupación».

Clara Bou

Erasmus de biotecnología en Milán

«Desde ayer (el sábado) han saltado más las alarmas, nos han dicho que no salgamos de casa y tenemos un manual de instrucciones a seguir. Los españoles estamos volviendo a España, por si cierran las fronteras. Preferimos hacerlo ahora. Yo he viajado hoy de Milán a Barcelona y no nos han hecho ningún control ni en Italia ni en España, pero el pasado lunes, que volvía desde España, sí que nos hicieron a la llegada un control para saber si teníamos fiebre».

El coronavirus en Italia ha dejado vacíos los supermercados.

Itziar Sanchis

Directora de arte en publicidad

«Hay gente que está muy preocupada, haciendo la compra para meses y otra que no toma precauciones pero, en general, la gente aquí en Milán está tranquila, porque nos dicen que es como una gripe y el Ministerio de Salud y los colegios mandan comunicados para informar de la situación. Yo trabajo desde casa y voy dos días a la oficina, aunque de momento mis jefes me han dicho que no vaya».

Neleta Ortiz

Estudiante de arpa en Milán

«Vivo en el norte de la ciudad y quizás hay menos gente por la calle pero la mayoría no lleva mascarilla. De momento, nos han dicho que el conservatorio cierra hasta el día 2 y al ser pocos días no me da mucho miedo. Lo que me preocupa es que tengo dos viajes y no se si tendré problemas para salir. Creo que la gente está más asustada de lo que es en realidad, porque los supermercados están vacíos. No hay comida ni mascarillas».

Pablo Álvarez

Estudiante de Economía en Turín

«En la universidad han suspendido las clases hasta el 2 de marzo y los exámenes se retrasan. También nos han dicho que no hay que ir a los hospitales, que los médicos acuden a casa. Los vuelos han subido de precio y hay controles en los aeropuertos, pero no en las estaciones de autobuses. La gente compra mucho para llenar la despensa y las mascarillas y los geles se han agotado en las farmacias y en Amazon, por eso nos envían desde España. Hay alarma porque en las regiones vecinas hay muchos casos».