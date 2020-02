El PP de Alicante apoya el pacto con Ciudadanos que Bonig rechaza

Mientras la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, se muestra reacia a un acuerdo con Ciudadanos y solo es partidaria de una estrategia común con la formación naranja, el presidente del Partido Popular de Alicante, Carlos Mazón, se ha mostrado hoy convencido de que hay que derribar muros porque los votantes de PP y Ciudadanos quieren que ambas formaciones sumen. De ese modo el también presidente de la Diputación de Alicante se muestra partidario de que PP y Ciudadanos sumen sensibilidades y proyectos comunes.

Las declaraciones de Mazón se producen cuando Bonig aseguraba este fin de semana en una entrevista en Abc que era lógico que Mazón defienda el pacto porque gobierna con Ciudadanos en la Diputación de Alicante y opinaba que "hablar siempre está bien, pero el tema de los pactos creo que hay que llevarlo de forma silenciosa y no con tanta publicidad".

En cambio, Mazón, se ha mostrado partidario y favorable a la idea de unir sensibilidades entre el Partido Popular y Ciudadanos. "Los que nos han votado en alguna ocasión, los que pueden estar pensando en volver a votarnos o los que había descartado hacerlo se replanteen que este proyecto va más allá de unas siglas concretas". Según ha dicho se trata de una iniciativa que tiene que ver con la defensa de la Constitución, con un espacio común que hay que ensanchar y ampliar con generosidad y con "ceder protagonismo y visibilidad para multiplicarnos".

"No creo que la fragmentación en estos últimos años le haya ido bien a la Constitución, a la unidad de España, a los proyectos que tenemos en común y a la defensa de cuestiones como la bajada de impuestos, el agua que nos corresponde o nuestras señas de identidad dentro de la España de las autonomías y de la Constitución".

Mazón ha mostrado esta mañana su "alegría" por la vuelta a la primera línea de la política de "nuestro amigo y referente, Carlos Iturgaiz, una persona que ha defendido la Constitución, la vida y los derechos humanos, incluso con bajas personales muy cercanas, a lo largo de estos años". Según ha apuntado "haberlo recuperado es un orgullo para todos dentro de un compromiso y de una trayectoria que va mucho más allá de una silla para unos y un sillón para otros".

El presidente de la Diputación de Alicante ha destacado que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha impulsado durante los últimos días "un espacio en común, no para el PP ni para Ciudadanos, sino para una grandísima cantidad de gente que en estos momentos está esperando que elevemos el nivel de lo que hacemos y eso se hace con generosidad y ampliando nuestras propias fronteras y muros entre partidos, si es que alguna vez han existido con mayor o menor contundencia".

"En política debemos centrarnos en lo que nos une. En la Diputación y en el Ayuntamiento de Alicante lo hacemos todos los días. No veo razón para no hacerlo en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. Se trata de cuán generosos seamos capaces de ser y cuando el fin está por encima de un interés concreto, o de un partido concreto o de un puesto y de una silla, lo veo aplicable. Es un asunto que llegará y estamos preparados para hablarlo con generosidad", ha concluido.

En cambio, Bonig aseguraba en la entrevista publicada el fin de semana que "aplicar en cada territorio lo mismo cuando España es diferente y plural resulta complicado". En su opinión no es el momento oportuno porque no hay elecciones. "Lo que sí podemos hacer es una estrategia común, porque nuestro adversario es el Botànic. Tendríamos un proyecto político mejor, más abierto y más plural si el centro-derecha estuviéramos unidos en ese sentido. Avanzaríamos más por ahí que por el si nos integramos o no nos integramos. Ciudadanos tuvo un buen resultado aquí, pero ahora está desdibujado.