Coronavirus y Fallas 2020: "Si el coronavirus afectó al Carnaval de Venecia, podría afectar a las Fallas de València"

La subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanidad, Hermelinda Vanaclocha, ha advertido esta mañana que las Fallas de Valencia se podrían ver afectadas por la epidemia del coronavirus si se decidiera tomar medidas drásticas de contención para evitar que el virus se propagase. "Esperemos que no, pero si ha afectado al Carnaval de Venecia, si es necesario podría afectar a las Fallas de València o a cualquier otro acto de España", ha advertido Vanaclocha.

Sin embargo, la especialista ha explicado que se tendría que dar una situación muy concreta: algo parecido en Fallas a lo que actualmente se está viviendo en el norte de Italia en las zonas de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña. "Es demasiado pronto para hablar pero sería tener una situación parecida a la del norte de Italia, con muchos casos y sin saber cómo se han contagiado. En una situación como esa, las medidas las tomaríamos como ha hecho Italia, fuera de eso habría que valorarlo". De momento, hay dos casos bajo estudio por posibles coronavirus en Valencia y Castelló, además de los aficionados del Valencia CF que presentan síntomas compatibles con el coronavirus y a los que se les ha recomendado que, hasta que sean valorados, permanezcan en sus casas.

Cabe recordar que Italia, con 283 afectados y 7 fallecidos por el coronavirus ha decidido, al igual que China, mantener en cuarentena a once municipios de Lombardía y Véneto, la llamada zona roja: Vo' Euganeo, en Véneto, y Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y San Fiorano, en Lombardía de los que no se puede entrar ni salir desde el pasado domingo. La medida afecta a cerca de 50.000 personas, muchas de las cuales presentan síntomas de coronavirus.

La epidemióloga ha asegurado que, aunque alguno de los dos casos que actualmente están en estudio diera positivo, no habría "ningún problema si podemos hacer la trazabilidad y un control de todos sus contactos. Nos costará más pero el sistema sanitario hará el esfuerzo que tenga que hacer pero no habría ningún problema. El problema es lo que ha pasado en Italia que hay muchos casos de contagio de coronavirus y no hay vínculo epidemiológico entre ellos".



"Un antes y un después del coronavirus"

Para Vanaclocha, la crisis del coronavirus Covid-19 va a marcar un "antes y un después" sobre todo por la decisión de China primero y de Italia después de tomar medidas drásticas nunca vistas anteriormente, como poner a millones de personas en cuarentena y obligarles a mantenerse en sus casas durante largos periodos de tiempo.

"Según la curva epidémica, en China han ido muy bien y, si España las tiene que tomar, las tomará. No tenga ninguna duda. En la Comunitat Valenciana, la consellera de Sanidad Ana Barceló también tiene clarísimo que tomará las medidas drásticas que tenga que tomar en caso necesario".