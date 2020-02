El aval de Arrimadas acerca a Cantó al liderazgo autonómico

Todos los movimientos que Toni Cantó ha realizado desde que el pasado 10 de noviembre el proyecto de Ciudadanos se hundió en España tras una jornada electoral que acabó con la dimisión de Albert Rivera han ido encaminados a ganarse el favor político de la que se vislumbra como nueva lideresa del partido, Inés Arrimadas.

Aquella misma semana, con el partido aún en estado de shock tras perder 47 diputados en el Congreso y quedarse solo con diez, Cantó fue el primer cargo en España en promover un acto con militantes para anunciar su apoyo a Arrimadas. Por aquellos días, Cantó comenzó a detallar el modelo de partido que le gustaría que saliera del congreso de marzo. Más atribuciones para el líder autonómico, más democracia interna para que las bases puedan elegir la dirección autonómica con primarias incluidas. Hasta llegó a defender que había que trasladar el modelo autonómico a la estructura del partido.

Sin embargo, desde que Arrimadas rompió su silencio para decir que prefiere un partido totalmente centralizado y vertical, sin «baronías» y en el que los dirigentes de Madrid elijan directamente a los representantes autonómicos, Cantó ha cambiado su posición e incluso ha dicho que se sentiría cómodo en el modelo de Arrimadas.Se da el caso de que todo lo que defendía Cantó hace unas semanas lo asume ahora el rival de Arrimadas en las primarias, Francisco Igea. Pero a Cantó ya no se le ha vuelto a escuchar defender sus posiciones de principios de año.

En ese contexto ayer Arrimadas registró su candidatura para liderar el partido, con un equipo de 19 miembros entre los que se encuentra Cantó y la diputada por València al Congreso en las dos últimas elecciones generales María Muñoz. La decisión de Arrimadas de incorporar al valenciano a su ejecutiva supone un espaldarazo para el portavoz en las Corts, que toma ventaja con quienes hasta ahora eran sus críticos y se acerca al liderazgo autonómico, un cargo que, si gana Arrimadas, se decidirá desde Madrid.

Además, la dimisión de Emilio Argüeso como secretario de Organización en la C. Valenciana, el hecho de que el principal apoyo de este, Fran Hervías, no entre en la futura ejecutiva y el reciente pacto de no agresión acordado por las diferentes familias de Ciudadanos para la votación de compromisarios al congreso refuerzan a Cantó para convertirse en el futuro líder del partido, cargo orgánico que hasta ahora ocupa el concejal en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, quien, de momento, no entró ayer en la ejecutiva de Arrimadas pese a que si estaba en las de Rivera.

Desde el sector hasta ahora crítico con Cantó señalaron su sorpresa por el hecho de que ni Giner ni la diputada alicantina Marta Martín (a quien este sector trató de señalar como futura rival de Cantó por el liderazgo autonómico) se hayan quedado fuera, aunque la ejecutiva puede ampliarse.

Fuentes del partido apuntan también que Cantó ha usado el reciente acuerdo entre familias de Ciudadanos para presentarse ante Arrimadas como artífice de la paz en la Comunitat Valenciana.

El síndic lleva más de un año esperando a que el partido le ratifique como líder en la Comunitat Valenciana, algo que no se ha producido pese a su gran resultado en las autonómicas, tercera fuerza, y cerca del 20% del voto.



Más movimiento interno

Otro colectivo de base busca también su espacio. Se trata de «UnidosyAdelante–Por una Valencia de los Afiliados en Marcha» que critica el enroque de la «vieja guardia» y falta de democracia interna. Son partidarios de Arrimadas y se aglutinan en torno a Valencia ciudad. La integran: José Turpin, José Monserrat, Israel Marín, Vicente Casanova, Eduardo Contreras, José Mora, José Calatayud, Amparo Bolant, Bernardo Palomares, Mónica Sánchez, María José Sanmartín, Francisco Argente, Vanessa Muriciano y Víctor Bauset.