El Consell Jurídic considera ilegal la fórmula de funcionamiento de Vaersa

El Consell Jurídic Consultiu ha emitido un informe que tumba la actual fórmula jurídica de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y obliga a la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática a reestructurar una empresa pública creada hace 34 años y que tenía la consideración de medio propio instrumental de la Generalitat. Vaersa tiene encomendada la gestión de residuos, pero desde hace años se encarga de la gestión de los parques naturales o la prevención de incendios, además de otras tareas delegadas por la Generalitat las encomienda de gestión.

El resultado es que, con el paso de los años, la plantilla ha crecido hasta alcanzar los 1.300 trabajores y trabajadoras, aunque dos tercios (alrededor de 900) son temporales y no aparecen la relación de puestos de trabajo, un foco de conflicto importante desde hace años. Además, la gestión de Vaersa ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes que en su ultimo informe detectó incumplimientos en los gastos de personal.

En su dictamen el Jurídic no entra en esta cuestión, pero deja claro a la conselleria que no podrá seguir trabajando como hasta ahora porque Vaersa no cumple con el llamado requisito de actividad, es decir, que "el mas del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han confinado por el poder adjudicador que hace el encargo y lo controla", según establece la nueva ley de contratos del sector público.

El Jurídic hace suyas las conclusiones de un informe de lntervención General de la Generalitat, según el cual el requisito del 80% no se cumplía.

Así, el organismo jurídico da dos soluciones a la conselleria: que se reserve a la entidad la actividad mercantil de la explotación de plantas de residuos y se constituya una entidad pública empresarial o, en su caso, otra sociedad, para el desempeño de los restantes encargos o bien que la actividad de clasificación de envases se traslade a otra entidad (Epsar) y Vaersa conserve la explotación de las plantas de clasificación. Añade que, en todo caso, la constitución de una nueva entidad pública "supondrá, en todo caso, el mantenimiento y la subrogación en las relaciones jurídicas de las que actualmente es titular Vaersa, incluidas las existentes en relación con el personal de dicha entidad". Esta entidad podría optar po la delegación de competencias. El Jurídic indica a la conselleria que la situación justifica el empleo del decreto-ley.