Ribó: "Las medidas necesarias para las Fallas en este momento son cero"

La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de València, en la que participan todos los cuerpos de seguridad y también los responsables sanitarios, dieron ayer el visto bueno a la celebración de las Fallas. Frente a quienes son presa del miedo y la hipocondría, el alcalde, Joan Ribó, aseguró que el coronavirus es menos nocivo que una gripe común y que el sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo, está perfectamente preparado para ello. Así pues, «en este momento las medidas necesarias son cero», sentenció el alcalde.

La reunión de la Junta Local de Seguridad, en la que se diseñan o ponen en común las medidas de protección que se aplicarán en las Fallas, estuvo marcada ayer por la amenaza del coronavirus y la incidencia que esta epidemia podría tener en la fiesta, incluida su suspensión, como ha ocurrido en otras celebraciones internacionales de similar calado.

Eso había despertado, por tanto, una gran expectación en los medios de comunicación, sobre todo después de que el vicealcalde, Sergi Campillo, y el exconcejal de Fiestas, Pere Fuset, remitieran a los medios a la reunión de esta junta de seguridad para saber qué ocurriría este año con las Fallas.

Pero no hubo gran novedad. Todo dependerá de los acontecimientos y de las decisiones que tome el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanidad. Y entre tanto, los responsables municipales, piden tranquilidad. Es más, Joan Ribó, que compareció después de la junta con la nueva delegada del Gobierno, hizo una encendida defensa del sistema sanitario español y de la necesidad de luchar contra el miedo y la hipocondria que atenaza estos días a muchos valencianos.

«Más que hablar del virus hay que hablar de los efectos que provoca», empezó diciendo Ribó, quien recordó que «España tiene unos de los mejores servicios sanitarios del mundo», motivo por el cual «podemos estar seguros».

A partir de ahí su mensaje fue más dirigido a la población en general, a aquellos hipocondriacos que «se están llevando las botellas de agua y las legumbres de los supermercados», como le comentaron al propio alcalde los responsables de un supermercado al que acude habitualmente a hacer la compra.

«Quiero hacer una llamada en contra de la hipocondria -dijo-. Los médicos nos han reiterado que esta gripe es mucho menos letal que la gripe común. La gente, que la mayoría son personas mayores o con enfermedades, no muere de coronavirus, muere con el coronavirus, que es otra cosa», explicó Ribó.

Es más, «los datos de muerte por gripe y los que tenemos por esta enfermedad no son comparables, por tanto yo quiero que la gente esté tranquila», añadió, porque «lo que nos acaban de decir los médicos es que estamos en el mismo nivel de contagio que una gripe normal». Dicho eso, el alcalde de València aseguró que no es necesario, a día de hoy, adoptar ninguna medida respecto a las Fallas y mucho menos su cancelación. «Nosotros tomaremos todas las medidas necesarias, pero esas medidas no serán medidas exageradas ni hipocondriacas».

¿Y qué medidas podrían ser esas?, le preguntaron. «Las que nos pida el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanidad», respondió el alcalde, quien precisó, en cualquier caso, que «en estos momentos no hay absolutamente nada. En estos momentos las medidas necesarias son cero», abundó.

«En el momento que nos digan lo que nos digan, las tomaremos, pero, repito, tenemos uno de los mejores servicios sanitarios del mundo y una cosa que no voy a hacer, también desde el punto de vista económico, es generar falsas alarmas y que se genere una situación que no tiene nada que ver con la realidad, pues este virus es menos tóxico que la gripe que todos los días padecemos», explicó al alcalde.



Responsabilidad

Para abundar en la necesaria prudencia que están obligados a poner las fuerzas políticas y también los medios de comunicación, Joan Ribó se refirió a las declaraciones que han venido haciendo líderes italianos de la derecha con motivo de la epidemia desatada en el país transalpino. Según dijo, «hace unos días grupos italianos de la oposición criticaban al gobierno porque no ponía medidas contra el coronavirus y hace dos días criticaban al gobierno por el exceso de medidas».

Ribó, por ejemplo, vería excesivo suspender vuelos entre Milán y València. A su juicio, una medida así la tiene que tomar el Ministerio de Sanidad, pero en su opinión personal, «el tema no está para medidas de este tipo».