Sanidad investiga el entorno del joven de Borriana para evitar más contagios

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha el protocolo y tras confirmar el primer caso de coronavirus en la Comunitat Valenciana, un chico de Borriana de 31 años que había ido a Milán en una despedida de soltero, está ya buscando entre familiares y amigos para poner bajo control a todo aquel que pudiera haberse infectado también y evitar que la cadena de contagios siga aumentando.



Así lo anunció ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras la reunión de coordinación que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Interior, Gabriela Bravo, para coordinar actuaciones ante la llegada del coronavirus a la comunidad.





Llamadas al 112

Según Barceló, ya se había llamado por teléfono a todas las personas con las que se hubiera podido relacionar este chico -que sigue hospitalizado en La Plana de Vila-real en buen estado y sin síntomas- y también a las personas que viajaron con él al norte de Italia. En estos casos, el protocolo del Ministerio de Sanidad que se debe aplicar para evitar la expansión del coronavirus (que al cierre de esta edición dejaba ya diez casos confirmados en toda España) se debe controlar a todo aquel que haya tenido un contacto «estrecho», es decir personal sanitario que le haya atendido, familiares o personas con las que haya tenido contacto físico y todo aquel con el que haya estado a menos de dos metros siempre que haya tenido síntomas.En este último caso se debería tener en cuenta también (si el chico tenía ya fiebre o síntomas a la vuelta del viaje) a todos los que viajaron hasta a dos filas de distancia en el avión de vuelta.Además de avisarles, estas personas pasan ahora a estar bajo una vigilancia «activa»: deben estar localizables aunque pueden llevar una vida normal. Eso sí, si en los próximos 14 días tuvieran algún síntoma compatible con el Covid-19 (tos, fiebre o dificultad para respirar) se les autoaislará de forma «inmediata» en su casa y tendrán que llamar de forma urgente al 112 para pasar ellos también las pruebas del Covid-19. Aunque la consellera aseguró que no había ningún caso en aislamiento, la pareja del joven, según fuentes hospitalarias, ya ha sido requerida para pasar las pruebas y estaría en aislamiento.Controlar la cadena de contactos es una medida para contener la expansión del virus y evitar algo que ya ha sucedido en España: que haya transmisión interna del coronavirus, es decir que una persona se haya contagiado sin haber viajado a ninguno de los lugares «problemáticos» como China, norte de Italia, Irán, Corea del Sur, Japón o Singapur. Es lo que pasó ayer con un paciente de Sevilla de 64 años al que se le detectó el coronavirus. Es uno de los casos respiratorios graves en los que no se había encontrado el origen de la enfermedad y a los que el Ministerio de Sanidad ha pedido que se les hagan las pruebas de coronavirus. Sin haber viajado a ninguno de estos sitios ha dado positivo y aún se desconoce cómo se ha contagiado.Los hospitales valencianos también van a empezar a hacer estas pruebas a las personas que estén en la misma situación: hospitalizados graves con problemas respiratorios y que hayan dado negativo a todas las pruebas preceptivas. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, (que hoy va a ir de visita al Hospital de La Plana de Vila-real) no pudo concretar cuántas personas entrarían en esta categoría aunque aseguró que se empezarían a hacer estas analíticas.Ayer fue un día complicado en las urgencias de los hospitales valencianos que se llenaron de casos sospechosos y probables que obligaron al personal sanitario a ponerse los equipos de protección (como pasó en el Doctor Peset, el General de Castelló o La Fe ) y, en algunos casos, a pedir pruebas de laboratorio. La cifra, sin embargo, se desconoce ya que Barceló anunció también que, a partir de ahora solo se va a notificar oficialmente los casos confirmados de coronavirus y no los sospechosos que, conformen pasen los días, irán en aumento.También los responsables del 112 recibieron numerosas llamadas de personas que han viajado recientemente a las cuatro áreas del norte de Italia con transmisión del coronavirus (Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y Piamonte) y habían tenido algún síntoma como fiebre o tos.En algunos casos se ha recomendado ya el aislamiento domiciliario a la espera de hacer un estudio más amplio. En otros, se ha optado por pedirle que siguiera haciendo vida normal teniendo en cuenta sus síntomas y los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. La Generalitat ha activado un teléfono especial para estos casos: 900300555.