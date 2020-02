Cañizares advierte de que la Iglesia no va a negociar sobre la clase de Religión

El cardenal arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio Cañizares, ha asegurado que la Iglesia española «no va a negociar» con el Gobierno sobre la clase de Religión sino que va a «exigir un derecho de los padres».

«En este momento la clase de Religión la tienen los musulmanes, los judíos, todas las confesiones cristianas. No hay ningún privilegio para la Iglesia. Y no es en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Constitución, que reconoce un derecho fundamental. En esto no vamos a negociar, sino a exigir unos derechos de los padres», subraya Cañizares en una entrevista con Religión Digital.

A su juicio, si la asignatura de Religión deja de tener oferta alternativa, el sistema cambia porque la enseñanza de la Religión no es considerada como una enseñanza fundamental en el currículum. Si bien, el cardenal rechaza alternativas ridículas como la del «parchís, que no se llevó a cabo».

Cañizares pide un gran pacto mundial por la educación para que no solo se transmitan conocimientos a los alumnos sino que se les forme como personas. «Un pacto que nos lleve a una educación para la concordia, para la memoria de futuro que tenemos que construir entre todos, no una memoria de la que tengamos que avergonzarnos», subraya, aunque cree que el Gobierno «no demuestra» ir por ese camino.

Sobre la intención del Gobierno de hacer pagar el IBI a la Iglesia, Cañizares no se opone siempre que también lo paguen los sindicatos, los partidos políticos y las distintas asociaciones que se dedican al servicio de los otros. «Ningún privilegio, pero tampoco perder ningún derecho», subraya. En cuanto a las inmatriculaciones, dice que no le preocupa «en absoluto» que se publique un listado porque «todo se ha hecho conforme a la ley».



«Es cristiano acoger inmigrantes»

También critica la respuesta que se da a los migrantes que llegan en situación irregular a España. «De los que vinieron en el Aquarius, la única institución que sigue trabajando con ellos es de la Iglesia, la Ciudad de la Esperanza», asegura, al tiempo que defiende que no acoger a los inmigrantes no es cristiano frente al discurso de Vox.

El vicepresidente de la CEE también se muestra preocupado por el nihilismo y laicismo al que, a su parecer, se dirige el nuevo gobierno de coalición.

Además, el cardenal asegura que la eutanasia es una forma de homicidio y gravemente inmoral y su objetivo es causar la muerte de un ser humano para evitarle sufrimientos. Cañizares realiza estas reflexiones en un libro titulado «Sembradores de Esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida».