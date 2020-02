El Valencia CF desoye a Sanidad para sobreproteger a sus jugadores

El Valencia CF decidió ayer anular cualquier acto público no deportivo y en espacio cerrado de la plantilla, como eventos privados o comparecencias de prensa, por miedo a que algún jugador de la primera plantilla se vea afectado por el coronavirus. Para justificar tal medida, desde el club alegaron que reaccionaban al contagio del periodista deportivo que acudió al partido de Liga de Campeones contra el Atalanta en Milán. Por el mismo motivo también decidieron posponer el homenaje previsto hoy al exfutbolista David Villa. Así han decidido «incrementar las medidas preventivas de contagio anulando todos aquellos actos, reuniones o concentraciones públicas en espacios cerrados que supongan un riesgo para los jugadores, técnicos y personal del club», según anunció en un comunicado.

Desde el club alegan que la decisión se toma «en la línea de las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales». Sin embargo, preguntada por la postura del club que preside Anil Murthy, tras comparecer para informar de nuevos casos, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, apuntó ayer que no se dio desde la conselleria ninguna recomendación especial para el partido que enfrenta al Valencia y el Betis en Mestalla y «en principio no hay ningún problema» que impida que se dispute. Asimismo, Barceló negó que su departamento diera ninguna indicación al equipo valencianista para que anulara actos y el homenaje a Villa. En cuanto al próximo encuentro de Champions frente a la Atalanta, Barceló señaló que el Ministerio de Sanidad «es el que tiene que valorar qué decisión se va a tomar». La decisión tomada por el club no ha sentado nada bien en el Gobierno valenciano, que cuestionaba ayer en privado la media y reclamaba mayor responsabilidad institucional al club y «no contribuir a extender el nerviosismo injustificado».



Protegerse de la prensa

El club tomó la decisión tras la confirmación por parte de la Generalitat de que el periodista deportivo afectado por coronavirus COVID-19 había contagiado a otros informadores. El temor a que gran parte de la profesión pudiera estar infectada precipitó la decisión. «Se cancela hasta nueva orden cualquier actividad pública no deportiva con integrantes del primer equipo, entre ellas la habitual rueda de prensa del entrenador previa al encuentro de LaLiga, así como todas las comparecencias, previas y posteriores, previstas con motivo del partido de este sábado en el Camp de Mestalla», explicaron. Además, de modo consensuado con el exdelantero asturiano , se acordó el aplazamiento del homenaje que, con motivo de la inclusión de su lona en la fachada de Mestalla, estaba previsto brindarle este sábado en los prolegómenos del partido de LaLiga Santander contra el Betis. «Una pena para mí y mi familia no poder estar en Mestalla mañana -por hoy- como estaba organizado. Las circunstancias de fuerza mayor y la recomendación de las autoridades sanitarias nos obligan a aplazar el homenaje. Espero veros a todos muy pronto en Mestalla», lamentó.