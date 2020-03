El canto más genuino de Fallas

« Hi ha una estoreta velleta per a la Falla de Sant Josep, del tio Pep? I van juntant el que els veïns els van donant per a buidar el porxe». Es el estribillo del Cant de l'estoreta, la segunda cita imprescindible de cualquier fallero -infantil- tras la Crida. Tal como reza el verso, la canción es el punto de partida para amontonar trastos viejos como la estoreta para posteriormente ser quemados. Eran los niños los encargados de recoger los tratos viejos que sobraban en las casas de sus barrios para montar sus particulares hogueras el día de Sant Josep, patrón de los carpinteros. De hecho, ahí reside otra de las teorías sobre el origen de las Fallas, pues podrían haber sido estos profesionales los que para celebrar la festividad del santo sacaban los restos de madera para hacer limpieza en los talleres y comenzar de cero el día 20. Sea como fuere, los niños recogieron el testigo y pedían a sus vecinoslo que sobraba en sus casas. Lo hacían en pasacalle al ritmo de esta canción, que más tarde se institucionalizaría cuando el maestro Josep Serrano le creó una partitura y el poeta Maximiliano Tous terminó la letra. Eso sucedió en 1929, cuando las fallas comenzaron a profesionalizarse. Fue tal la acogida de la canción que, como su nombre indica, se convirtió en el himno fallero por excelencia que se reproduce miles de veces durante los 19 días de marzo. A día de hoy, el Cant de l'estoreta se asemeja a una cabalgata por la que desfilan una veintena de comisiones en la Plaza del Carmen, ya que la falla organizadora es Plaça de l'Arbre. En municipios como Torrent y Aldaia, el Cant de l'Estoreta es una fecha marcada en la agenda fallera. Sin embargo, aunque los años hayan institucionalizado este pasacalle espontáneo de finales de siglo XIX, todavía hay comisiones que organizan el mismo día 19, por la mañana, una arreplegà de trastos de las casas para mantener viva la autenticidad de las Fallas.