La normalidad marca el fin de semana de coronavirus con Fallas y fútbol

Normalidad dentro de las circunstancias especiales en que se maneja estos días la vida cotidiana, bajo el síndrome del estrés por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que mantiene en tensión a sectores como el turismo y ciertos grupos industriales por la parálisis que sufre China, gran proveedor de la economía mundial.

Llegado el día de la verdad, las imágenes de supermercados sin geles desinfectantes o farmacias sin mascarillas no se tradujeron en un comportamiento anormal en València. Ni en el primer fin de semana fallero, ni el primer partido de fútbol que acogía la ciudad después de que estallara la crisis de salud.

No hay «ninguna razón para cancelar» ningún acto multitudinario como los actos falleros o el fútbol, aseguró por la mañana la Conselleria de Sanidad, Ana Barceló, cuando compareció para informar de la situación de los afectados. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, mantuvo las mismas tesis durante su comparecencia en Madrid.

Tendría «consecuencias muy gordas», dijo sobre el impacto económico de medidas de este calado. Si llega el momento y cambia la situación, se tomarán otras decisiones, pero nunca por «miedo», sino por evidencia científica, añadió el científico.

Tres mil aficionados menos

En este contexto, el partido Valencia-Betis, celebrado ayer a las cuatro de la tarde en Mestalla, no se vivió en circunstancias anormales. Fue la entrada más baja de la temporada. En concreto, 37.418 aficionados los que acudieron al encuentro, tres mil menos que la media de este año, tras una semana de preocupación después de que se hayan producido contagios ligados al desplazamiento de 2.500 aficionados hace 10 días a Milán.

La ciudad de València se ha convertido en uno de los puntos calientes de esta crisis, por la cantidad de movimientos de turistas, erasmus y empresarios entre estas dos orillas del Mediterráneo. Pero también por la casualidad de que haya sido en el norte de Italia, justo donde jugó el Valencia hace unos días, donde se ha producido el primer brote de coronavirus en Europa. Allí se contagió uno de los valencianos, un periodista deportivo, en cuyo ámbito personal se están produciendo nuevos casos. Pese a la especial atención que ha vivido el entorno social del Valencia CF estos días, ayer Mestalla registró una asistencia similar a la de otros partidos, apenas unos centenares menos de aficionados, aunque en esas ocasiones o bien la meteorología o bien el horario justificaban la menor afluencia.

La normalidad ha ganado el primer partido a la psicosis. Por la tarde, otro esperado momento, el inicio de la agenda fallera con la mascletà vertical en la Marina, se celebró también sin imprevistos, pese al ruido en los últimos días sobre una hipotética suspensión de las fiestas. Miles de personas abarrotaron la zona del puerto hasta los tingaldos: ni mascarillas ni desconfianza.

De hecho, muchos aficionados del Valencia acudieron desde el estadio al entorno de la Marina. Hoy se vivirá el pistoletazo de salida de la fiesta con la Crida en las torres de Serranos de València. De momento, todo seguirá bajo esta normalidad. «Que sepamos todos los partidos de Liga de España se juegan con normalidad», apuntó la consellera Barceló, que aseguró respecto al partido de Liga de Campeones del próximo 10 de marzo entre el Valencia y el Atalanta, que la decisión sobre su celebración corresponde a los gobiernos de España e Italia «y en todo caso a la UEFA».

La C. Valenciana mantiene el virus acotado pese a cinco nuevos casos

La C. Valenciana eleva a quince los casos diagnosticados de coronavirus, tras los cinco nuevos positivos confirmados ayer. Por la mañana, la conselleria informó de una mujer y dos hombres que no viajaron a zonas de riesgo, y que se han contagiado por contacto con otros pacientes afectados. En estos tres nuevos casos los síntomas son leves y se les ha decidido enviar a casa para que pasen allí el periodo de aislamiento. Por la tarde, se conocieron dos nuevos casos, familiares de un paciente ingresado en el Arnau, que no había viajado a Milan con el València pero que era contacto del periodista que fue contagiado en ese viaje. En esta ocasión, los dos familiares sí han quedado hospitalizados. Con estos cinco casos, la C. Valenciana sigue como la autonomía con más casos diagnosticados.

«El protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad y que aplican las comunidades autónomas funciona con precisión», afirmó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Y es que los nuevos casos se han detectado precisamente por las pruebas que establece el protocolo a partir de los casos confirmados. Por el momento, el avance del virus está acotado a casos 'importados' de Italia y a contagios secundarios relacionados con estas personas, sin transmisión local, por lo que es más fácil tener los contagios controlados.



Es algo que no está sucediendo en otras comunidades, donde se investiga el origen del contagio y no se ha podido establecer su asociación con un caso importado de una zona de riesgo. De ser así, se podría haber generado cadenas de transmisión en España, aunque de momento esas cadenas «no están generando brotes», explicó ayer Fernando Simón, coordinador de Alertas Sanitarias del ministerio.



«La conselleria está haciendo un seguimiento estricto del avance del virus, acotando sus zonas y actuando en la medida de lo posible y adelantándonos a situaciones que podrían darse», señaló la consellera durante la comparecencia de ayer.



El primero de estos nuevos casos se ha diagnosticado en el hospital La Fe y los otros dos positivos, en el Hospital General. Ninguno de los tres viajó a zonas de riesgo pero han estado en contacto con una persona contagiada. En total, la C. Valenciana contabiliza cuatro positivos en el Hospital Clínico y otros cuatro en el Hospital General, tres en el Arnau, y uno en los hospitales de La Plana, Sagunt, Doctor Peset y La Fe. Todos tienen «sintomatología leve» y su estado «no reviste gravedad».



En cuanto a la operativa para mantener la propagación bajo control, Barceló explicó que de momento hay descartadas 164 personas que son parte de los contactos de los positivos que se han dado a lo largo de estos días, por lo que el índice y la cifra de personas positivas respecto a las descartadas es muchísimo menor. Igualmente, tampoco se están dando positivos en todas aquellas personas graves que estaban ingresadas con una infección respiratoria cuya causa se desconoce y a los que el Ministerio de Sanidad recomendó investigar por si fuera coronavirus. Los test están dando negativo, confirmó la consellera. De igual modo, se mantienen los canales de comunicación abiertos con las personas que acudieron a Milán hace unos días, sin que tampoco se estén produciendo nuevas situaciones de infección. En este punto, la consellera recordó que falta poco para que se cumplan los 14 días de incubación de este virus.



En cuanto a la capacidad de carga de la red de hospitales públicos tras esta semana de alarma, las gerencias trasladan «total normalidad» en hospitales, urgencias y centros de salud.