Mujeres a la vanguardia del cambio en la política

Poder en femenino. No comparten el mismo ideario político, pero están unidas cuando toca hablar de igualdad. Todas ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad y coinciden en las visiones y los desafíos que tiene por delante el movimiento feminista.

La charla se desarrolla en una céntrica cafetería de València. A lo largo de una hora, cuatro mujeres unidas por su vinculación a la primera línea de la política intercambian experiencias y pareceres en torno al espinoso camino hacia la igualdad real de oportunidades desde los puestos de responsabilidad que ocupan o han ocupado.

No se conocen entre sí, pertenecen a partidos distintos y, en algún caso, les separa una brecha generacional insalvable. Pero, a lo largo del encuentro, la complicidad se abrirá paso y las divergencias de ideario se harán imperceptibles. La crispación y el sectarismo partidista de los debates broncos del Congreso y de la política-espectáculo no asomarán en ningún momento de la conversación.

A pesar de los avances, la conclusión es compartida: queda mucho camino y han de recorrerlo unidas. Acostumbrada a romper moldes, Mª Ángeles Crespo (PP) tiene claro que las mujeres «tienen mucho que seguir escalando». Alcaldesa de Carlet durante 20 años, inició su andadura en la política en 1991, cuando las mujeres eran una rara avis en los puestos de poder municipal y tras haber sido la primera funcionaria del ayuntamiento. «Cuando Zapatero aún iba en pantalón corto ya llevábamos listas cremallera». La broma de la también exsenadora, ya jubilada a sus 70 años, ilustra una realidad pionera: desde su aterrizaje en el PP todas las listas locales del partido fueron paritarias,una medida que hasta 15 años después no se reguló en la Ley de Igualdad.

Tania Baños (La Vall d'Uixó, 1990) quebró otra barrera en 2015, cuando se convirtió en la alcaldesa más joven de España. Después de escuchar a Crespo, no duda en señalarla como una referente que abrió puertas en una época mucho más difícil para la conciliación y al frente de un cargo que requiere una dedicación de 24 horas.

«Su discurso es el de una mujer avanzada y moderna que nos debería unir frente a los discursos excluyentes que están apareciendo en la ultraderecha», observa. Menos de un tercio de las alcaldías en la Comunitat Valenciana están ocupadas por mujeres. Tampoco ha habido una presidenta de la Generalitat o del Gobierno. «Continuamos teniendo un problema. Las mujeres se lo piensan mucho más que los hombres para presentarse a un cargo, sobre todo a nivel estatal y local por las propias dinámicas internas de la política y por la falta de conciliación», reflexiona Cristina Cabedo, diputada de Unides Podem y presidenta de la comisión de Igualdad en las Corts.

Y es que las listas cremallera no son ni mucho menos suficientes. «Por una cuestión sociológica, las inquietudes políticas el de las mujeres no han sido tan grandes porque las sociedades patriarcales nos han educado en que nuestros valores debían de ser otros», comparte Tamara Martínez, alcaldesa de Benifaraig por Compromís y vicesecretaria de la Federación Valenciana de Municipios i Provincias (FVMP). «Las mujeres no pueden ser un escaparate o una excusa para cumplir cuotas: se han de incorporar con proporcionalidad no solo en las listas paritarias, sino también en las ejecutivas, en los lugares de decisión y en los puestos de libre designación. Los partidos de izquierdas tienen asumido ese discurso y, aún así, no conseguimos situarnos al mismo nivel de representatividad que los hombres en los gobiernos», agrega. La excesiva fragmentación por sexos de determinados sectores y los estereotipos continúan siendo un gran muro a derribar. Baños pone como ejemplo la escasa presencia de mujeres en los cuerpos de policía local.

Cambio en los roles de género

«Hay roles que siguen asociándose a los hombres. Es primordial impulsar leyes que obliguen a la discriminación positiva. Promoviendo normativas para cambiar los funcionamientos de la administración cambiaremos la sociedad», apunta la alcaldesa de La Vall d'Uixó. Cabedo recoge el guante y contrapone la feminización de determinadas carreras universitarias con la acumulación posterior de hombres en los techos de poder. «Hay que seguir rompiendo cristales en todos los espacios», sentencia.

Tamara añade que los partidos tienen una responsabilidad muy grande porque esas parcelas feminizadas también se reproducen a la hora de distribuir competencias. «Cuando estamos en gobiernos desarrollamos áreas mayoritariamente de carácter asistencial, de igualdad, cultura y educación. Hemos de situar a las mujeres en otras áreas que habitualmente se les han estado negando en política».

La alcaldesa también cree que es el momento de que lideren «debates candentes de los que la sociedad comienza a esperar respuesta, como la prostitución o los vientres de alquiler». «Reclamamos de nuestro estamento político soluciones, pero hemos de estar dentro para sacarlas adelante. La vida avanza más rápido de lo que la política o legislación puede dar respuesta», remacha Martínez.

Crespo pone encima de la mesa otra cuestión en la que el resto coincide. «La visión que la mujer tiene de la política en todos los ámbitos es distinta a la de los hombres: estamos más atentas a la hora de ver que la calle está sucia, que la farola está torcida, que falta una papelera y otros detalles que al vecino le facilitan las cosas. Tenemos una sensibilidad diferente». Cabedo lo atribuye a una cuestión cultural. «Las mujeres hemos sido socializadas como cuidadoras y tenemos más cuidado hacia la gestión de los espacios públicos», sostiene la diputada, que nota sobre todo esa percepción distinta a la hora de pactar. «Cuando vas a negociar una proposición de ley me siento mucho más cómoda y con mucha más facilidad para llegar a acuerdos con mujeres», incide.

«Asumimos el rol de proximidad. Llevamos la gestión, estamos en el día a día y tomamos decisiones y aportaciones que muchas veces son técnicas. Eso conlleva un peligro, porque la propia población acaba asumiendo que tu función no es solo política, sino también de vigilancia, de preocuparte de que todo esté bien y de que conoces todos los problemas del pueblo», secunda Martínez.

Tienen una mirada diferente, pero a veces también se les mira de forma diferentes solo por el hecho de ser mujeres.«Tenemos que aguantar muchas cosas. Cuando fui elegida secretaria de la mesa en las Corts inmediatamente vinieron a decirme que no fuera muy mala y me portara bien. Estoy segura de que si hubiera sido un hombre nadie hubiera dicho tal cosa», recalca la diputada, que también recuerda haber sido llamada «perlita» en el hemiciclo.

De inmediato surgen experiencias de «micromachismos» similares. «Cuando tienes una reunión con empresarios o con gente con cierto poder económico o social siempre suelen ser hombres y también me he podido encontrar algún comentario machista: te hacen una valoración de tu físico, de cómo vas vestida...», continúa Tania.

Son muchas las razones por las que las cuatro mujeres sintonizan en la necesidad de continuar con un 8M entre lo reivindicativo y lo festivo. «Lo mejor es ver a gente de todas generaciones y lugares unidas: eso tiene un impacto para toda la sociedad», indica Cabedo, que destaca la capacidad para pactar cuestiones de igualdad en las Corts (excluyendo a Vox). «Me quedo con que los partidos demócratas que trabajan por la democracia quieren avanzar en la igualdad», coincide Baños. «Hemos de continuar saliendo a la calle porque la ultraderecha ha penetrado en las instituciones: no hay que olvidar el discurso de igualdad y reconocer el papel de las mujeres en los lugares de decisión», remata Martínez.

«El papel de la enseñanza es clave»

Una cosa es la conciliación y otra la corresponsabilidad de tareas. La diputada Cristina Cabedo hace hincapié en la distinción entre dos cuestiones vinculadas que deberían impulsarse tanto a nivel legislativo como a nivel social y educativo. «Hay empresas que por ser mujer no te dan contratos a tiempo completo o que te preguntan si estás embarazada en la entrevistas. Eso son discriminaciones indirectas y los poderes públicos no lo pueden permitir», apunta. Mª Ángeles Crespo cuenta que pudo conciliar los 20 años de alcaldía gracias a haber contado con una empleada doméstica y con el apoyo de su familia. «Se tiene que legislar, pero los profesores y las familias tienen mucho papel en la enseñanza de temas como la violencia de género o la sexualidad», señala la exalcaldesa del PP.

Rosario Marco, teniente de alcalde de Rocafort (Ciudadanos), coincide en que la conciliación ha de ser uno de los retos prioritarios. «Inculcar valores y cambiar los patrones con actividades coeducativas es una tarea fundamental», incide. Como regidora de Igualdad, con vistas al 8M su ayuntamiento ha organizado una programación transversal con la implicación de todas las concejalías. Procedente del tejido asociativo, Marco se embarcó en política en 2015, cuando el alcalde de Rocafort la fichó tras comprobar su desenvoltura durante el turno del público en los plenos. «Dar el paso es más complicado para una mujer. Te tienes que sentir muy apoyada. Estamos en el buen camino, pero queda mucho por conquistar. El reto es tener una presidenta de España», sostiene.