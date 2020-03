Igualdad insta a las familias numerosas a pedir la prórroga del carné para no perder ayudas

Las familias numerosas y monoparentales que quieran renovar sus títulos deben «solicitar una prórroga» para no perder las bonificaciones y ayudas mientras duren los trámites, que acumulan retrasos de hasta 8 meses, según denunció la semana pasada la asociación Más de Dos y la federación de Familias Numerosas. Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron que «habilitamos el servicio de la prórroga para que esto no ocurra. Eso sí, hay que pedir cita previa para solicitar la prórroga en las direcciones territoriales. Pero el servicio está en marcha para emitir un certificado oficial que hace que las ayudas no se pierdan».

Y es que el problema de los retrasos –tanto en la primera solicitud del título como en la renovación del mismo– viene de lejos. Es más, con la llegada del Botànic en 2015, la conselleria de Mónica Oltra puso en marcha un plan de choque para mejorar el tiempo de expedición.

Entre estas medidas se encontraba «la incorporación de diez nuevos empleados públicos interinos para las direcciones territoriales de València, Castelló y Alicante», así como «la expedición de títulos temporales con una vigencia de tres meses» para evitar la pérdida de las ayudas. Además, «se han introducido modificaciones para evitar la necesidad de renovación anual, facilitando así que las familias numerosas accedan a los beneficios a los que tiene derecho con mayor tranquilidad», aseguró la conselleria de Igualdad en 2018. Entre esas modificaciones, Oltra destacó «que las familias de categoría especial que no accedan a esta por el requisito de la renta mantienen la misma categoría hasta que el último hijo o hija deje de cumplir los requisitos.

Por otra parte, la renovación por estudios sólo se tiene que realizar una vez por cada hijo o hija». «Gracias a la implementación de esta medida, en dos años se ha logrado reducir de un 70 % a un 30 % los casos en los que las renovaciones se hacían con una vigencia de un año o menos tiempo», aseguró. A las medidas ya aplicadas se sumó también hace dos años la puesta en marcha de la tramitación electrónica, «una medida más que busca mejorar la tramitación de este reconocimiento».

Denuncias ante el Síndic

Sin embargo, las medidas puestas en marcha en 2018 para evitar los retrasos y agilizar los trámites no estan funcionando como debieran, según la asociación Más de Dos, que ha iniciado una campaña para que los usuarios denuncien ante el Síndic los retrasos en la expedición del título.

De hecho, el verano pasado el Síndic de Greuges abrió una investigación tras dos años de reuniones entre las asociaciones de familias afectadas y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ante las protestas constantes de los usuarios.