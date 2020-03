Paqui García: "Todo lo que podamos aportar para que la Igualdad formal pase a ser real, lo haremos"

Hace ya cuatro años que la Igualdad de Género llegó a la formación profesional, en forma de Ciclo Superior en Promoción de Igualdad de Género. Cada año, más de cien profesionales se gradúan en la Comunitat Valenciana con el objetivo de que la igualdad llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Paqui García, presidenta de Appromig CV, la Asociación Profesional de Técnicas Promotoras de la Igualdad de Género de la Comunitat Valenciana, explica en qué consiste la profesión.

P ¿De qué necesidades surge vuestra profesión?

R Nace de una necesidad social, de la importancia luchar contra la violencia de género y también para poder ejecutar todos los mecanismos que las instituciones marcan para esta lucha. Para llevar a cabo ambas tareas es necesario formar a nuevos profesionales especializados.

P ¿En qué ámbitos trabajáis?

R Debemos trabajar tanto con las instituciones públicas, como con el ámbito privado. Con empresas que quieran formar a sus propios empleados en temas de igualdad de género, por ejemplo. Ahora se está implementando en la Comunitat Valenciana, Consellería sí que está reconociendo nuestro perfil laboral y nos está contratando poco a poco en las entidades locales.

P ¿Con qué objetivos nace la asociación Appromig?

R La asociación nace cuando un grupo de gente sale de las primeras promociones y, como este trabajo es muy nuevo, había una invisibilidad absoluta. Nuestros posibles empleadores no conocían nuestro perfil, no conocían la importancia de trabajar planes de igualdad y de sensibilizar contra la violencia de género. Los servicios que existían eran muy asistenciales, se relacionaba la violencia de género solo con psicólogos o juristas, pero la prevención no estaba en el imaginario social. El programa asistencial está muy bien, y de hecho tiene que continuar reforzándose, pero hay que apoyar más el preventivo. Entonces pensamos en crear la asociación para visibilizar nuestro perfil, y también para darle a la prevención, que es el ámbito en el que nosotras trabajamos, el peso que merece. Cuanto a más gente llegue la prevención, menos necesitarán la asistencia.

P ¿Qué medidas de prevención existen?

R En cuanto a la sensibilización se hacen charlas, conferencias, formamos a profesionales de diferentes sectores. Nuestro objetivo es que se pueda implementar dentro de las políticas públicas el principio de Igualdad, queremos que se pase de lo formal a lo real. Que exista una igualdad real es el mecanismo de prevención más efectivo para evitar violencia contra la mujer. Ya existe una Ley de Igualdad que marca qué pautas se deben seguir. Pero ¿qué proyectos hacemos para que eso se cumpla? Ahí es donde entra nuestra figura.

P En caso que forméis parte de las negociaciones ante la aprobación de la nueva normativa de Igualdad de la Generalitat, ¿cuáles serán vuestras demandas?

R Si se forma una mesa, la participación del tejido profesional es esencial, deberían contar con nosotras. Además, ahora que parece que se reactivará el Consell de la Dona, pensamos que también desempeñaríamos un papel. Entre nuestras propuestas a nivel social entraría, por ejemplo, ofrecer a las víctimas de violencia de género un acompañamiento humano y cercano que facilite su recuperación. Es muy importante estar al lado de las mujeres, y también de sus hijos e hijas, que no debemos olvidar que sufren la misma situación. Respecto a las personas que desarrollamos esta profesión, hay muchas lagunas que debemos trabajar y comentaríamos en la mesa. La temporalidad laboral, la falta de un criterio fijo en las oposiciones, que seamos reconocidos como funcionarios de grupo B. Todo lo que podamos aportar para hacer que la igualdad formal pase a ser real, que se revierta en acciones para la ciudadanía, lo haremos.

P La existencia de vuestra profesión, ¿denota que la sociedad está avanzando hacia una mayor igualdad de género?

R Yo creo que sí, hay mayor concienciación social e interés por que los recursos que ya existen se vertebren para que la ciudadanía los tenga a su alcance. Cuando al principio yo comentaba que trabajaba en Igualdad, la gente decía, «¿eso para qué sirve?». En cambio, ahora la gente está más concienciada, sabe que hay profesionales que van a centros educativos a educar en Igualdad, para intentar hacer un cambio social. Ese proceso a nivel social cuesta y es lento, pero yo creo que estamos avanzando. Se están sentando unas bases de trabajo, y ver que tiene efectividad, es muy satisfactorio.

P ¿Cuál es vuestro papel respecto a los movimientos sociales?

R Nosotras, con los movimientos feministas vamos de la mano, somos aliadas. Damos mucha importancia a la sociedad civil porque es el primer altavoz de la calle y de las necesidades sociales.