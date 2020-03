Un juez del 'procés' rechaza una denuncia del PPCV porque no se investigan las ayudas al valenciano

Uno de los juzgados de Barcelona que investiga asuntos relacionado con el procés de Cataluña ha rechazado la personación y ampliación de denuncia presentada por el PPCV en el caso que indaga en la gestión de la Diputación de Barcelona porque no se investigan las ayudas del valenciano. Según consta en la resolución, difundida este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado expone que "no sabemos si el Grupo Popular Valenciano persigue un interés global en la persecución de la presunta corrupción en Cataluña o bien se trata de algún presunto delito conexo con la Comunidad Valenciana".

"Si fuera el segundo caso, tal y como apareció en cierto medio de comunicación digital, conforme a cuya noticia la Comunitat Valenciana podría haber concedido una subvención a una de las fundaciones objeto de investigación en las presentes diligencias previas, debe señalarse que no se ha encontrado en la causa, ninguna documentación relativa a dicha subvención, tras un laborioso proceso de búsqueda", dice el magistrado.

"En virtud de todo lo dicho es por lo que debe acordarse la negativa a personarse a la Sindicatura del Grupo Parlamentario del Partido Popular de la Comunitat Valenciana como acusación popular en el presente procedimiento", concluye la resolución.



El juzgado de instrucción 1 de Barcelona recibió un informe policial en el que, entre otras cuestiones, recoge presuntas irregularidades en el uso que se dio a dos subvenciones concedidas por Educación a la sociedad Catmedia, entre 2016 y 2018, que suman 47.454 euros. Esta empresa está vinculada al exdirigente de ERC Joan Puig i Cordó.

Al parecer, ese informe de la Policía, entregado a la Fiscalía en una fase preliminar antes de que el asunto llegara al juzgado, recoge una serie de extracciones sospechosas. Por ello, el Ministerio Público lo remitió a uno de los juzgados que investiga la financiación del procés por si guardaba relación.

No obstante, al menos de momento, el juzgado no tiene previsto ampliar la investigación ni revisar los criterios de adjudicación de estas ayudas por parte de la Administración valenciana, tal y como ha estimado el magistrado. La columna vertebral de este causa se centra exclusivamente en hechos producidos en Barcelona, pues un juez catalán no puede investigar indicios de otro partido judicial que escape de su demarcación.