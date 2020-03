València se erige en capital mundial de la gestión inteligente del agua

València es estos días sinónimo de tecnología y sostenibilidad en el sector del agua. El congreso Wex Global reúne desde el lunes a directivos y expertos de las principales empresas de gestión hídrica con la búsqueda de «soluciones inteligentes para un mundo más sostenible». «Esta es una ciudad moderna, que está en la vanguardia de la digitalización y somos referencia», enfatiza Dionisio García Comín, consejero delegado de Global Omnium que a través de Idrica acoge un evento con la eficiencia y la reutilización de ejes. «La economía circular nos plantea un reto al que tenemos que responder», señala García Comín.

La importancia de la cita, «de primer nivel» como recordaban algunos de los participantes, logró incluso imponerse al temor al coronavirus. Todo un logro en tiempo de cancelaciones. El formato, además de las mesas redondas, introducía el «one to one», para intercambio de experiencias y proyectos de forma más interactiva. García Comín, en su intervención, realizaba un repaso a los 130 años de experiencia de Global Omnium y Aguas de Valencia, con su vocación de servicio público. Los beneficios que la digitalización supone para clientes y medio ambiente, o la reducción de emisiones de CO2 estuvieron también sobre la mesa.

Otro asunto, y no menor, fue la necesidad de dar un segundo uso al agua regenerada en las estaciones depuradoras, cuyo tratamiento tiene unos costes y un gasto energético, sin que eso encarezca el proceso o la distribución. El cambio climático obliga a nuevos planteamientos con la sostenibilidad como factor decisivo. «Este es un recurso que no es ilimitado, con el que hay que tener cuidado y no invertir a lo loco, sino apostando por la tecnología para evitar pérdidas de agua o fugas», comentaba Miguel Angel Ayllón, director de operaciones de Idrica.

En la misma linea se expresaba Jaime Barba, consejero delegado de Idrica, encargado de la inauguración junto a la consellera de innovación Carolina Pascual. «La celebración de este congreso aquí, en una región que es la zona cero de la emergencia climática y en un territorio con problemas estructurales de recursos hídricos es una gran oportunidad», según Pascual, que aboga por un cambio del modelo económico. Algo propiciado en Wex Global, «con intercambio de ideas, visiones, ejemplos de éxito, soluciones y metodologías», apuntaba Pascual.