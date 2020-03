Más de 10.100 personas se inscriben en las pruebas por libre de valenciano en las EOI

Las 10.170 plazas que las escuelas oficiales de idiomas (EOI) ofrecían para examinarse por libre de Valenciano a final de este curso se han cubierto. Así lo aseguran fuentes de la Conselleria de Educación que constatan un incremento en la demanda para certificar el nivel de conocimiento de la lengua, cada vez más exigida a la hora de acceder a puestos de trabajo, como es el caso de los docentes en la Comunitat Valenciana, para quienes el nivel C1 ya es un requisito desde este curso.

El lunes a medianoche finalizó el plazo para la inscripción a los exámenes de las EOI para el alumnado libre, es decir, aquellas personas que no están matriculadas durante el curso en las escuelas, pero que necesitan presentarse a los exámenes para certificar determinado nivel. Como ha podido saber este periódico, en el caso del Valenciano -una de las 17 lenguas ofertadas en la EOI-, ya no era posible inscribirse antes de que el plazo se cerrara, ya que el sistema informático no ofrecía más plazas. Según aseguran fuentes de Educación, esto ocurrió porque ya se habían cubierto las 10.170 ofertadas en las 24 escuelas de toda la Comunitat Valenciana. «No es que se haya reducido el número de plazas, más bien al contrario, cada año se han ampliado, hemos triplicado la oferta en los últimos cursos», apuntan. Así, se ha pasado de las 3.254 plazas disponibles para examinarse por libre a principio de la legislatura pasada a las 10.170 actuales, detallan las mismas fuentes.



Novedades en 2019-20

Asimismo, desde la conselleria consideran que otro factor que ha podido influir en el incremento de la demanda ha sido la rebaja del precio de la prueba. En 2019-20, el coste es de 15 euros para los niveles comprendidos entre el A2 y el C1 y de 25 euros en el caso del C2, el más elevado, cantidades similares a la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV). La diferencia es considerable, pues los precios se han reducido más de un 70 %, ya que el curso pasado eran de 67 y 95 euros, respectivamente.

Además, esta también ha sido la primera ocasión en la que el trámite de inscripción completo se ha podido realizar de forma totalmente telemática, sin necesidad de presentar ningún documento en la escuela en la que vaya a realizarse el examen. Los últimos cursos se había digitalizado una parte, la de la inscripción, pero los examinantes tenían que entregar en ventanilla una copia física del recibo en el que constaba el pago de las tasas.

Otra novedad es que la realización de la inscripción telemática también ha conllevado una mayor libertad de elección para los candidatos ya que en las bases de la convocatoria actual ha desaparecido el punto que marcaba que, «en función de los recursos humanos y la capacidad de la sede», las personas podrían ser reubicadas en otras escuelas, después de la inscripción. Ahora, el sistema iba indicando dónde quedaban plazas para que fuera el usuario directamente quien eligiera la opción que más le convenía, por lo que la Administración ya no asignará sedes.



Más oportunidades

Las personas que se han quedado sin plaza para poder examinarse en junio en las EOI y necesitan un certificado con urgencia, tienen pronto otra oportunidad con las pruebas de la JQCV, que abrirá un nuevo plazo el 28 de abril y también el 10 de septiembre. En el caso de la Comissió Interuniversitària (Cieacova), la próxima convocatoria será en noviembre.