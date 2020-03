Sanidad investiga si otros dos fallecidos por neumonía en febrero tenían el coronavirus

La Conselleria de Sanidad está investigando si otras dos personas fallecidas por neumonía grave durante el pasado mes de febrero en hospitales valencianos lo hicieron infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 que ya deja 22 contagiados en la Comunitat Valenciana (tras notificarse ayer cuatro nuevos casos), cerca de 200 en toda España y dos fallecidos, el que murió en València el 13 de febrero y un octogenario que falleció ayer en Bizkaia.

Así lo anunció ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en aplicación del protocolo del ministerio que recomienda buscar casos «ocultos» entre aquellos pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios graves en los que no se haya encontrado la causa o incluso en fallecidos por neumonía sin causa conocida.

Fue aplicando este protocolo como se descubrió que el pasado 13 de febrero murió en el Hospital Arnau de Vilanova de València un hombre con neumonía grave y que había viajado recientemente a Nepal y que se ha convertido, 19 días después de su muerte, en el primer fallecido relacionado con la epidemia de Covid-19 en España y en Europa, ya que el turista chino que murió en Francia y era considerada la primera víctima europea falleció dos días después.

Al respecto de este caso, la consellera recordó que desde la muerte de este hombre hasta hoy han pasado sobradamente los 14 días de incubación de la enfermedad por lo que «se hubieran detectado» casos relacionados con él y no ha sido así. Con todo, «seguimos investigando», dijo la consellera, explicando que se ha activado el control de seguimiento de casos entre familiares y también entre los profesionales sanitarios que atendieron al enfermo en las dos veces que fue al Hospital Arnau y que pudieron estar expuestos a riesgo de contagio, principalmente de Urgencias, Neumología y Urgencias.

Barceló aseguró que las pruebas ya habían comenzado, pero evitó dar el número exacto de personas que se están sometiendo a examen entre familiares y personal sanitario. Por ahora, y según dijo no hay ningún profesional sanitario infectado por el coronavirus.

Barceló defendió también que desde Salud Pública no se aconsejara hacerle las pruebas del Covid-19 a este hombre pese a que el equipo médico que le atendió en el Arnau de Vilanova lo preguntó hasta en dos ocasiones, según han confirmado a Levante-EMV fuentes internas del hospital. La consellera se acogió a que, en aquellos momentos, Nepal aunque tiene frontera con China no estaba -ni actualmente lo está- dentro de los países de riesgo por transmisión comunitaria del coronavirus por lo que, oficialmente, los profesionales no debían considerarlo caso sospechoso.



Fue remitido a su casa

Según fuentes internas, el hombre fue al sistema sanitario una primera vez con síntomas de constipado y ya entonces, los responsables de Urgencias, al conocer que venía de un viaje a Nepal consultaron si debían hacerle la prueba. El hombre fue remitido a su domicilio y a los pocos días volvió de nuevo a Urgencias, esta vez con «un cuadro de neumonía». De ahí quedó hospitalizado y pasó a la planta de Neumología y, con su empeoramiento a la UCI, donde falleció. Mientras estuvo hospitalizado, los profesionales volvieron a preguntar si debían hacer la prueba aunque no estuviera indicado.

La respuesta volvió a ser que no porque «Nepal ni estaba ni está» entre los países de riesgo, abundó la consellera. El Ministerio de Sanidad solo consideraba «sospechosas» a finales de enero a personas que hubieran viajado a Wuhan, el epicentro de la epidemia, aunque después este criterio se amplió a toda la provincia de Hubei la que concentra el 90 % de todos los casos mundiales de Covid-19. Actualmente y tras el brote de Italia, se consideran zonas de riesgo toda china, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y el norte de Italia.

Desde el Ministerio de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respaldó ayer el mensaje de tranquilidad sobre las consecuencias de haber tenido este caso bajo el radar. «No parece haber transmitido a nadie y eso es algo que nos puede tranquilizar», explicó Simón.

Por otra parte, en la Comunitat Valenciana son ya 22 los pacientes de Covid-19 tras los cuatro casos nuevos detectados ayer: una mujer en el Hospital San Juan de Alicante que viajó a zona de riesgo en el norte de Italia; un empresario en el Hospital de Orihuela que viajó a la Feria del Calzado de Milán; un joven en el Hospital General de Alicante que no viajó a zona de riesgo pero sí lo hizo un familiar y otro hombre en el Hospital General de València que no ha viajado pero es contacto de un positivo.

Los 22 tienen síntomas leves y al menos 6 están aislados en sus casas. El caso que dio positivo el martes en el Hospital de Manises ha sido descartado tras dar negativa la segunda prueba.