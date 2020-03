Centenares de estudiantes se manifiestan en València contra el pin parental

Centenares de estudiantes se han manifestado hoy en el centro de València contra el machismo y el pin parental en la educación, convocados por el Sindicat d'Estudiants.

La numerosa marcha, que se ha realizado junto a una convocatoria de huelga estudiantil, ha partido a mediodía desde la avenida Blasco Ibáñez de València, camino de la plaza del ayuntamiento.

Los estudiantes han reclamado, entre otros puntos, "la prohibición por ley del pin parental" y la "implantación de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria en todas las etapas del sistema educativo", y han escogido esta fecha para que la protesta vaya ligada a las movilizaciones en torno al 8M.

"Es una convocatoria contra el pin parental, porque nos parece inconstitucional. Los menores deberían poder elegir a qué charlas quieren asistir y sobre qué formarse", ha explicado Emilia, estudiante de 2º de Bachillerato, en la cabecera de la manifestación. "Las charlas son muy importantes para que los alumnos y alumnas puedan formarse bien", ha añadido. Junto a ella, Lucía defiende -sobre la medida propuesta por Vox y aplicada en la Comunidad de Murcia- "que nadie puede implantar y obligar a una persona hacer algo que no piensa".

Por su parte, Iris y Marta defienden la "importancia" de charlas sobre salud y educación sexual en los centros y, además, se han manifestado "contra la educación machista en las aulas y la violencia machista". "Debería cambiarse el tipo de educación que se da a los chicos y las chicas", defienden, ya que consideran que es sexista.

Este último punto también lo han destacado Marta y Alicia, estudiantes universitarias que se han sumado a la movilización. "Hacemos huelga para que se note la falta de las mujeres en clase y nos manifestamos para reivindicar nuestros derechos y lo que pasa en el día a día: la discriminación contra la mujer está muy presente y, a pesar de lo que se habla sobre ello, no se nos toma en serio", han destacado. "No debería haber carreras 'más de hombres', sobre todo en Ciencias; y 'más de mujeres', como las de Salud, que se relacionan con los cuidados€ esas cosas deben cambiar, la carrera no se puede elegir por influencia de lo que nos han enseñado de pequeños", según Marta.



"Reivindicamos la igualdad real y la liberación de la mujer", concluye Alicia.



Entre los lemas que se han coreado, están "gobierne quien gobierne, los derechos se defienden"; "Menos Vox y más educación", "El pin parental lo inventó un neandertal", o "No es un caso aislado, se llama patriarcado". Además, las jóvenes también llevaban numerosas pancartas en las que se leía "No han muerto, las han asesinado" o "Por un feminismo inclusivo".