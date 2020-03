El 76 % de estudiantes de la Universitat Politècnica cursa su grado en castellano

El 76 % de los estudiantes de grado de la Universitat Politècnica de València cursa sus estudios en lengua castellana frente al 16% que lo hace en valenciano. Los datos forman parte de una respuesta parlamentaria de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, en las Corts. Frente al porcentaje de alumnos que estudia en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, el 7% lo hace en inglés. En la Universitat de València, el porcentaje global de docencia en valenciano en titulaciones de grado es del 37,9% frente al 52% en castellano, la lengua mayoritaria, aunque en este caso a menor distancia que la Politècnica.

En la Universitat de València, el porcentaje de estudiantes que cursa estudios en inglés asciende al 8% mientras que el 2% lo hace en otras lenguas. Por lo que respecta a la Universidad de Alicante, se imparte en valenciano un 14 por ciento de la docencia de las 2.053 asignaturas de grado, mientras que en la Miguel Hernández de Elx carecen de datos estadísticos porque nunca se ha planteado ningún problema a la hora de elegir grupo en valenciano o en castellano, según la respuesta de la consellera.

Finalmente, en la Universidad Jaume I de Castelló los grados, profesorado y departamentos pueden ofrecer la docencia en valenciano, castellano e inglés, por lo que los estudiantes deciden, aunque la consellera no ofreció datos estadísticos. Carolina Pascual pretendía demostrar con estos datos que las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana están garantizadas en las universidades valencianas. Pascual dijo que las universidades fomentan el plurilingüismo y no tienen queja de alumnos sobre la lengua en la que reciben los contenidos. La respuesta iba dirigida al diputado de Vox José María Llanos que aseguraba que muchos estudiantes se ven obligados a estudiar en «valenciano catalanizado» porque no hay suficientes plazas en castellano y acusó a Pascual de mentir.