Las científicas lamentan la falta de visibilidad de los referentes femeninos

El problema de la desigual de género no es un problema de acceso a los medios, sino que está vinculado a un estigma social en el que se encasilla a cada género en un ámbito específico. Es precisamente la lucha contra este estereotipo lo que unió el viernes a cinco mujeres líderes de la investigación científica y de la empresa española en un coloquio organizado por la Fundación de los Premios Rei Jaume I y La Fundación Valenciana de Estudios Avanzado bajo el título «Mujer, ciencia y empresa: Las Mujeres que nos impulsan».

Las asistentes a la mesa redonda, moderada por América Valenzuela -periodista y divulgadora científica-, conversaron sobre la importancia de atraer a jóvenes y niñas a carreras de ciencias, como Ingeniería, Matemáticas, Física o Biotecnología. Se trata de ámbitos fuertemente masculinizados, a los que las jóvenes pueden acceder sin problemas, pero en los que se enfrentan a los estereotipos de género impuestos desde niñas. A este respecto, la presidenta de la Asociación Valenciana de Mujeres Empresarias (EVAP), Eva Blasco, se mostró preocupada por «la falta de visibilidad de los referentes femeninos en ciencia» y puso énfasis en la importancia de trabajar desde la infancia en el fomento de estas carreras.

Tanto Blasco como sus compañeras coincidieron en la necesidad de formación en igualdad dentro de las aulas, al mismo tiempo que se debe hacer más atractivo el estudio de las asignaturas técnicas, «estimulando el pensamiento».

Susana Marcos, física y ganadora del premio Rei Jaume I 2017, denunció el papel de las redes sociales como impulsores de nuevos estereotipos de género, ya que, en su opinión, «están más marcados ahora que hace 20 años», cuando ella empezó su trayectoria. En un mundo monopolizado por la imagen y la extensión de figuras como las 'influencers', es necesario conseguir que los referentes femeninos en la ciencia «se hagan más visibles», lo que valoró como «estereotipos positivos».



Síndrome del «impostor»

La científica galardonada por los Premios Rei Jaume I 2019, Pura Muñoz-Cánoves,recordó la existencia del «síndrome del impostor», un fenómeno psicológico que «está impregnando las mentes de las mujeres exitosas», que, cuando llegan alto, se cuestionan la validez de sus capacidades. «Cuando me concedieron el Premio Rei Jaume I pensé: qué suerte he tenido. Tendemos a pensar más en la suerte, como si no te lo hubieras currado para llegar ahí», aseguró para hacer hincapié en que «hay que reforzar educativamente a las niñas y mujeres que pueden llegar donde ellas quieran porque están capacitadas para ello». La directora general de SPB, Gracia Burdeos, reconoció que es crucial que las empresas colaboren en la conciliación con herramientas como la flexibilidad horaria o el teletrabajo. Por su parte, la directora del Centro de Investigación Príncipe Felipe, Deborah Burks, incidió en que, en el ámbito científico, «conforme vamos subiendo en la progresión, hay más competición y las mujeres estamos sometidas a juicios y prejuicios que los hombres no tienen que soportar».