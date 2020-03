El Consell y la CEV analizarán colaboración público-privada el tren de la costa

La Generalitat y la Confederación empresarial valenciana (CEV) crearán un observatorio de la colaboración público-privada (CPP) en materia de vivienda y obra pública, según acaban de avanzar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau. A parte de los proyectos que puedan surgir, la administración y el sector privado van a analizar la posibilidad de colaborar para impulsar dos antiguos proyectos que no acaban de arrancar. La autovía CV-95 en la Vega Baja que iba a ejecutarse mediante la CPP, pero que fue un auténtico fiasco y "ha costado diez millones de euros por la nefasta gestión del anterior Consell", admitió Ximo Puig. Y el tren de la costa, la eterna conexión por ferrocarril desde Gandia hasta Oliva y la Marina, actualmente en fase de declaración de impacto ambiental y que es competencia del Ministerio de Fomento.

Para ambas iniciativas no existe presupuesto, según admitió Puig a preguntas de los periodistas. "No se ha barajado nigún presupuesto porque no estamos anunciando que se vaya a desarrollar ningún proyecto en concreto. Pero sí hay una posibilidad de explorar qué se puede hacer", explicó el presidente de la Generalitat.

El presidente de la CEV Salvador Navarro considera "una buena noticia que esta reunión se haya planteado desde el punto de vista de la necesidad de esa colaboración público privada". Un modelo de gestión, defiende, que "claramente beneficia tanto al sector público como al privado. Siempre en un modelo de control, de seguimiento, de evaluación y de transparencia".

Por último, el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau adelantó que se trabaja en la fórmula de la cesión de suelo durante 75 años a promotores para que ejecuten vivienda pública, con el objetivo de "duplicar el parque público de vivienda en diez años y tener 35.000 vivienda en el parque público de viviendas". Entre los proyectos que formarían parte de esta colaboración público-privada estaría la ejecución de la ciudad ideal de Sociópolis, en la pedanía de la Torre, que se ha quedado a medio construir.