Fallas: Sanidad estudiará "caso a caso" los eventos masivos que se celebran en España

Muy esperada era la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre los valencianos después de que entre ayer y hoy se hayan suspendido las clases en la comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria; y se anunciaran medidas de contención para hoy que afectarían a los actos que supongan la reunión de cientos de personas.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que se suspenden las actividades colectivas de eventos de más de 1.000 personas en espacios cerrados y los de menos de 1.000 quedan reducidas a un tercio del aforo. Salvador Illa ha aclarado que el resto de eventos masivos "se valorarán caso a caso" en colaboración con las administraciones de la comunidades autónomas.

El Gobierno, que ha reiterado que la C. Valenciana no se encuentra entre las zonas de transmisión significativa, no ha tomado, pues, ninguna medida respecto a la celebración de las Fallas.

*Información en elaboración.