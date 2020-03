Sanidad aísla a varios sanitarios tras contagiarse de coronavirus en sus trabajos

La Conselleria de Sanidad ha empezado a mandar a casa «por precaución» a personal sanitario de centros de salud y de hospitales después de que se hayan visto expuestos al coronavirus en su lugar de trabajo sin tomar las medidas de precaución necesarias, la mayoría de veces porque no había sospecha de que estuvieran ante un posible contagiado ni criterios que así lo hicieran pensar. Serían los primeros casos en los que se aplica el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad para evitar que la transmisión del coronavirus sea un problema en el ámbito sanitario, no solo porque todos los recursos humanos son necesarios ante la crisis sanitaria sino para evitar que los mismos profesionales pudieran contagiar sin saberlo a pacientes, teniendo en cuenta que trabajan con personas «frágiles».

Desde la administración todavía no han aportado datos concretos de cuántos facultativos o personal de enfermería estarían en esta situación pero Levante-EMV ha podido confirmar al menos tres focos distintos de contagios. Uno de ellos es una facultativa del servicio de Urgencias del Hospital Doctor Peset de València que ayer fue enviada a casa en aislamiento durante 14 días después de comprobarse que estuvo expuesta por su trabajo a un caso positivo. La médico no tomó medidas de prevención en la exploración del paciente ya que, en principio, el enfermo no cumplía con los criterios para ser considerado siquiera caso sospechoso de coronavirus (tener síntomas clínicos compatibles como fiebre, tos o dificultad para respirar y haber viajado a zonas de riesgo o haber estado en contacto estrecho con una persona con el virus o sospechosa de tenerlo).

Otro médico del Centro de Especialidades de Juan Llorens habría dado positivo y su enfermera habría sido enviada a casa en aislamiento también por precaución y en un centro de salud de Burjassot al menos tres integrantes del personal de Enfermería están también en aislamiento preventivo en casa y a la espera de los resultados de las pruebas de coronavirus, ya que algunos habían desarrollado síntomas compatibles con la enfermedad que genera el virus, el Covid-19.

Preguntada al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, solo adelantó que están esperando que se realicen «informes» desde Riesgos Laborales para saber la situación real y el alcance de esta medida, pero sin dar datos. Estos casos se sumarían a las medidas que se puedan haber implementado en centros como el Hospital Clínico, donde un profesional dio positivo la semana pasada tras volver de un viaje al norte de Italia y en el Hospital Arnau de Vilanova, también en València, donde falleció el primer valenciano con coronavirus pero la detección fue postmortem.

La decisión de aislar en sus casas a los sanitarios busca evitar el contagio masivo en hospitales que ya se ha dado en el País Vasco y que ha obligado a poner en aislamiento a un centenar de profesionales poniendo en jaque ciertos servicios. El sistema sanitario catalán también tiene a otro centenar de profesionales sanitarios en aislamiento según las últimas informaciones difundidas por el Govern.

El Ministerio de Sanidad está intentando amortiguar este efecto colateral de la expansión del coronavirus y ya ha lanzado unas nuevas recomendaciones recordando a los profesionales que ,aunque no estén frente a casos sospechosos de coronavirus, se pongan la mascarillas -aunque sea la quirúrgica- ante todos los pacientes que tengan síntomas de un problemas respiratorio.



No es accidente laboral

La responsabilidad de los profesionales está ahí y se está cumpliendo el aislamiento pero lo que los facultativos están echando de menos en estos casos es, tanto una mayor coordinación con los responsables de Medicina Preventiva (que por otra parte están al límite en muchos centros) y Riesgos Laborales como que el Ministerio de Sanidad tenga en cuenta estos aislamientos forzados como accidente laboral y no enfermedad común, pues, al fin y al cabo, el posible contagio o el motivo de estar apartado del trabajo ha sido por una exposición al coronavirus en el lugar de trabajo. Por normativa debería ser considerado como tal pero las recomendaciones de la Seguridad Social, por ahora, piden que se considere como enfermedad común y de una a otra contingencia hay un cambio a la hora de cobrar o no ciertos extras. Una queja que los sindicatos ya están poniendo sobre la mesa.



Un profesor de Derecho de la UV

La Comunitat Valenciana sumó ayer oficialmente otros ocho nuevos casos de coronavirus. Se trata de cinco personas en Valencia, una en Castelló y dos en Alicante. Todas tienen síntomas leves menos uno de los casos de València, una mujer, que ha quedado ingresada. Además, todo son casos o bien importados de zonas de riesgo o contactos directos con personas que ya habían sido detectadas como positivos por lo que se consideran que están «controlados». Así, en total, hay 48 casos activos de coronavirus (50 si se cuenta al joven dado ya de alta en Borriana y al señor fallecido en el H. Arnau y que había viajado a Nepal). De todos, hay 16 personas ingresadas -dos de ellas en estado grave- y 32 están aisladas en sus domicilios según los protocolos establecidos.

Uno de los casos confirmados ayer fue el de un profesor de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Según ha podido saber este diario, toda la comunidad universitaria fue informada por un correo pero no se barajan, por ahora, medidas de cierre ya que el docente este cuatrimestre no imparte clase y sus posibles contactos han sido contados.