Vox pide suspender el pleno de las Corts y Morera lo mantiene

El grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes ha solicitado la suspensión del pleno que comienza mañana en el parlamento valenciano. Varios diputados del grupo participaron el pasado domingo en el acto celebrado en el pabellón de Vistalegre de Madrid. Esta mañana, la formación de ultraderecha ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que compartió espacio con numerosos cargos valencianos.

Varios diputados de las Corts, entre ellos la síndica Ana Vega, el síndico adjunto José María Llanos o las diputada Ángeles Criado o Llanos Massó estuvieron el domingo en el acto de Vistalegre. Incluso Vega compartió en redes sociales imágenes con Smith. Mañana se reúne el pleno. Fuentes de Vox aseguran que por precaución y responsabilidad los diputados autonómicos no acudirán al pleno. Igual que los representantes en el Congreso de los Diputados, Senado, Asamblea de Madrid y ayuntamientos.

Fuentes de las Corts han asegurado esta tarde que no hay constancia de que en la cámara haya ninguna persona infectada por el coronavirus y señalan que las personas que puedan tener síntomas tienen que seguir el protocolos establecidos por Sanidad.

En todo caso, mañana por la mañana, media hora antes de que comience el pleno el presidente, Enric Morera, que mantiene el contacto con la consellera de Sanidad, tiene previsto decidir en una reunión de la Mesa si se celebra o no el pleno, aunque de momento se mantiene la normalidad. No es el caso del Congreso de los Diputados donde se ha suspendido la actividad parlamentaria tras conocerse el contagio de Ortega Smith.